https://ria.ru/20250130/minoborony-1996251678.html
Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку
Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку - РИА Новости, 30.01.2025
Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку
Минобороны России показало кадры боев группировки войск "Центр" за село Новоелизаветовка на красноармейском направлении СВО. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:23:00+03:00
2025-01-30T08:23:00+03:00
2025-01-30T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Минобороны России показало кадры боев группировки войск "Центр" за село Новоелизаветовка на красноармейском направлении СВО. Об освобождении Новоелизаветовки в ДНР Минобороны сообщило 29 января. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки ("Центр"), используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что в дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили населенный пункт.
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908745.html
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РИА Новости
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Кадры боев за Новоелизаветовку в ДНР
Кадры боев за Новоелизаветовку в ДНР
2025-01-30T08:23
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку
Минобороны показало кадры боев группировки войск "Центр" за Новоелизаветовку