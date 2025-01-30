https://ria.ru/20250130/minoborony-1996251678.html

Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку

Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку - РИА Новости, 30.01.2025

Минобороны показало кадры боев за Новоелизаветовку

Минобороны России показало кадры боев группировки войск "Центр" за село Новоелизаветовка на красноармейском направлении СВО. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:23:00+03:00

2025-01-30T08:23:00+03:00

2025-01-30T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Минобороны России показало кадры боев группировки войск "Центр" за село Новоелизаветовка на красноармейском направлении СВО. Об освобождении Новоелизаветовки в ДНР Минобороны сообщило 29 января. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки ("Центр"), используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что в дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили населенный пункт.

https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994908745.html

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Кадры боев за Новоелизаветовку в ДНР Кадры боев за Новоелизаветовку в ДНР 2025-01-30T08:23 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины