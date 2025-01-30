https://ria.ru/20250130/million-1996489090.html

Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 30.01.2025

Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей

Семьям трех погибших при исполнении служебного долга работников лесничества в Калужской области выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:38:00+03:00

2025-01-30T20:38:00+03:00

2025-01-30T20:47:00+03:00

калужская область

происшествия

куйбышевский район

владислав шапша

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Семьям трех погибших при исполнении служебного долга работников лесничества в Калужской области выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Владислав Шапша."Семьям троих погибших при исполнении служебного долга лесников из Куйбышевского района окажем поддержку. Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он отметил, что местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку. "Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Глава Рослесхоза Иван Васильевич Советников присоединяется к соболезнованиям. Светлая память", - написал Шапша.Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил трех из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двух – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.

https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html

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калужская область

куйбышевский район

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калужская область, происшествия, куйбышевский район, владислав шапша, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия