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Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 30.01.2025
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20:38 30.01.2025 (обновлено: 20:47 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/million-1996489090.html
Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 30.01.2025
Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей
Семьям трех погибших при исполнении служебного долга работников лесничества в Калужской области выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:38:00+03:00
2025-01-30T20:47:00+03:00
калужская область
происшествия
куйбышевский район
владислав шапша
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Семьям трех погибших при исполнении служебного долга работников лесничества в Калужской области выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Владислав Шапша."Семьям троих погибших при исполнении служебного долга лесников из Куйбышевского района окажем поддержку. Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он отметил, что местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку. "Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Глава Рослесхоза Иван Васильевич Советников присоединяется к соболезнованиям. Светлая память", - написал Шапша.Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил трех из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двух – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
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калужская область
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россия
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калужская область, происшествия, куйбышевский район, владислав шапша, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия
Калужская область, Происшествия, Куйбышевский район, Владислав Шапша, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Россия
Семьям погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей

Семьям троих погибших в Калужской области лесничих выплатят по миллиону рублей

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Семьям трех погибших при исполнении служебного долга работников лесничества в Калужской области выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Семьям троих погибших при исполнении служебного долга лесников из Куйбышевского района окажем поддержку. Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области
29 января, 17:36
Он отметил, что местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку. "Скорбим вместе с родными и близкими погибших. Глава Рослесхоза Иван Васильевич Советников присоединяется к соболезнованиям. Светлая память", - написал Шапша.
Накануне житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области убил трех из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двух – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.
Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
СК опубликовал кадры с места убийства трех лесничих в Калужской области
29 января, 16:52
 
Калужская областьПроисшествияКуйбышевский районВладислав ШапшаФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Россия
 
 
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