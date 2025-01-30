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Более 2,6 миллиарда рублей направят на развитие Большеболдинского района - РИА Новости, 30.01.2025
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Нижегородская область
 
15:29 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/milliard-1996384496.html
Более 2,6 миллиарда рублей направят на развитие Большеболдинского района
Более 2,6 миллиарда рублей направят на развитие Большеболдинского района - РИА Новости, 30.01.2025
Более 2,6 миллиарда рублей направят на развитие Большеболдинского района
Более 2,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие Большеболдинского муниципального округа по государственной программе "Комплексное развитие сельских... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:29:00+03:00
2025-01-30T15:29:00+03:00
нижегородская область
жкх
россия
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Более 2,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие Большеболдинского муниципального округа по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в ближайшие три года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. "В прошлом году мы отметили 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, с именем и наследием которого неразрывно связано Большое Болдино. К юбилейной дате при поддержке федерации возродили Дом культуры 1937 года и обновили оборудование Болдинского музея-заповедника, а также благоустроили прилегающие территории. При этом Болдино для нас не ограничивается пушкинскими местами. Важно развивать территорию муниципалитета в комплексе. И в этом плане программа КРСТ – один из наиболее эффективных инструментов, благодаря которым мы сможем реализовать важные для населения муниципального округа проекты. Благодарю Минсельхоз России за поддержку наших инициатив", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Общий объем средств на реализацию проектов в Большеболдинском муниципальном округе в 2025 году составит около 1 миллиарда рублей. В 2026-2027 годы на эти цели планируется направить еще около 1,6 миллиарда рублей. "По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в муниципальном округе появится новый водозабор с 57 километрами сетей водоснабжения, социокультурный и деловой центр, будет построена новая дорога к сельскохозяйственному предприятию и около 50 домов", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Новые дома строятся в едином стиле "Пушкинское Болдино". Микрорайон будет обеспечен всеми инженерными сетями (вода, газ, канализация, электричество) и дорогами с освещением. Территория будет благоустроена. Кроме того, планируется капитально отремонтировать здание, в котором расположится центр чернолощеной керамики и гончарного промысла. В селе Пикшень будет проведен ремонт тротуаров по улице Молодежной, в селе Черновское - ремонт фасада административного здания, в селе Пересекино - ремонт колодцев. Реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области курирует региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. По словам главы ведомства Николая Денисова, Большеболдинский муниципальный округ – один из самых активных участников государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий. По ней уже было благоустроено несколько пространств и начато строительство нового микрорайона – построено 13 домов для сотрудников сферы АПК и социальной сферы.
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жкх, россия, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Нижегородская область, ЖКХ, Россия, Глеб Никитин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Более 2,6 миллиарда рублей направят на развитие Большеболдинского района

На развитие Большеболдинского района направят более 2,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде
Вид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Более 2,6 миллиарда рублей будет направлено на развитие Большеболдинского муниципального округа по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) в ближайшие три года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"В прошлом году мы отметили 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, с именем и наследием которого неразрывно связано Большое Болдино. К юбилейной дате при поддержке федерации возродили Дом культуры 1937 года и обновили оборудование Болдинского музея-заповедника, а также благоустроили прилегающие территории. При этом Болдино для нас не ограничивается пушкинскими местами. Важно развивать территорию муниципалитета в комплексе. И в этом плане программа КРСТ – один из наиболее эффективных инструментов, благодаря которым мы сможем реализовать важные для населения муниципального округа проекты. Благодарю Минсельхоз России за поддержку наших инициатив", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Нижегородские власти выделили более 1,1 миллиарда рублей на соцконтракты
14 января, 16:09
Общий объем средств на реализацию проектов в Большеболдинском муниципальном округе в 2025 году составит около 1 миллиарда рублей. В 2026-2027 годы на эти цели планируется направить еще около 1,6 миллиарда рублей.
"По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в муниципальном округе появится новый водозабор с 57 километрами сетей водоснабжения, социокультурный и деловой центр, будет построена новая дорога к сельскохозяйственному предприятию и около 50 домов", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Новые дома строятся в едином стиле "Пушкинское Болдино". Микрорайон будет обеспечен всеми инженерными сетями (вода, газ, канализация, электричество) и дорогами с освещением. Территория будет благоустроена. Кроме того, планируется капитально отремонтировать здание, в котором расположится центр чернолощеной керамики и гончарного промысла. В селе Пикшень будет проведен ремонт тротуаров по улице Молодежной, в селе Черновское - ремонт фасада административного здания, в селе Пересекино - ремонт колодцев.
Реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области курирует региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. По словам главы ведомства Николая Денисова, Большеболдинский муниципальный округ – один из самых активных участников государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий. По ней уже было благоустроено несколько пространств и начато строительство нового микрорайона – построено 13 домов для сотрудников сферы АПК и социальной сферы.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода
13 декабря 2024, 17:24
 
Нижегородская областьЖКХРоссияГлеб НикитинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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