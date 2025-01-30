Мексика указала Google на пределы полномочий Трампа в переименовании залива
Правительство Мексики: указ Трампа имеет силу в пределах территориальных вод США
© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья, поскольку это название юридически закреплено в международных организациях и соглашениях, заявило правительство Мексики в письме корпорации Google.
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"Принимая во внимание, что Мексиканский залив охватывает морские районы трех стран - Мексики, Кубы и Соединенных Штатов, - случай указа (Трампа о переименовании канала - ред.) может соответствовать только 12 морским милям от береговых линий Соединенных Штатов Америки", - говорится в письме, отрывки которого зачитала на своей пресс-конференции президент Клаудия Шейнбаум.
Сервис Google Maps ранее сообщил, что в исполнение президентского указа переименует на своих картах для пользователей из США Мексиканский залив в Залив Америки, название обновится после соответствующих изменений в Информационной системе географических названий США (GNIS).
"Название "Мексиканский залив" не установлено каким-либо одним правительством, как ошибочно предполагает Google, а является исторически принятым и зарегистрированным названием, которое, помимо того, что является международным обычаем, юридически зарегистрировано в индексах Международной гидрографической организации, частью которой являются как Мексика, так и США.
"Кроме того, это обозначение подкреплено 12 двусторонними договорами", - сказано в письме мексиканского правительства.
Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.