Рейтинг@Mail.ru
Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:13 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/meditsina-1996396355.html
Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области
Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области - РИА Новости, 30.01.2025
Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области
Центр кардиохирургии будет создан на базе областной Липецкой клинической больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм -... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:13:00+03:00
2025-01-30T16:13:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910580331_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_181c1db280362d8f666f8a7a781f2245.jpg
ЛИПЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Центр кардиохирургии будет создан на базе областной Липецкой клинической больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм - канале. Руководитель регионального правительства отметил, что реализация такого сложного и серьезного проекта поднимает медицину Липецкой области на новый уровень. В центре будут проводить операции на открытом сердце, которых в регионе до сих пор не делали. "А еще мы продолжим развивать малоинвазивные методы. Радиочастотная и криоаблация уже показали хорошие результаты: больше 100 операций без осложнений и рецидивов. Нет аритмии – нет боли в сердце, одышки и прочего "букета", который мешает жить. Новое оборудование – больше возможностей, больше спасенных жизней", - написал губернатор. По его словам, работа над созданием центра кардиохирургии в областной клинической больнице идет полным ходом. Глава региона обсуждает с коллегами все детали проекта, а также новую идею, предложенную липецкими специалистами, о создании отдельного диспансера для глубокого обследования пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами. "Взяли эту идею в работу – обсудим финансирование и реализацию на следующей встрече", - уточнил Артамонов.
https://ria.ru/20250129/korpus-1996114010.html
https://ria.ru/20241219/byudzhet-1990205415.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910580331_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96d6d35ea3ba8b6d82e6b923e58bac08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, медицина
Липецкая область, Игорь Артамонов, Медицина
Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области

В Липецкой области появится кардиохирургический центр

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Центр кардиохирургии будет создан на базе областной Липецкой клинической больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм - канале.
Руководитель регионального правительства отметил, что реализация такого сложного и серьезного проекта поднимает медицину Липецкой области на новый уровень. В центре будут проводить операции на открытом сердце, которых в регионе до сих пор не делали.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области
Вчера, 14:46
"А еще мы продолжим развивать малоинвазивные методы. Радиочастотная и криоаблация уже показали хорошие результаты: больше 100 операций без осложнений и рецидивов. Нет аритмии – нет боли в сердце, одышки и прочего "букета", который мешает жить. Новое оборудование – больше возможностей, больше спасенных жизней", - написал губернатор.
По его словам, работа над созданием центра кардиохирургии в областной клинической больнице идет полным ходом. Глава региона обсуждает с коллегами все детали проекта, а также новую идею, предложенную липецкими специалистами, о создании отдельного диспансера для глубокого обследования пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами.
"Взяли эту идею в работу – обсудим финансирование и реализацию на следующей встрече", - уточнил Артамонов.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат
19 декабря 2024, 16:28
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала