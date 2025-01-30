https://ria.ru/20250130/meditsina-1996396355.html

Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области

Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области - РИА Новости, 30.01.2025

Кардиохирургический центр создадут в Липецкой области

Центр кардиохирургии будет создан на базе областной Липецкой клинической больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм -... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:13:00+03:00

2025-01-30T16:13:00+03:00

2025-01-30T16:13:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

медицина

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ЛИПЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Центр кардиохирургии будет создан на базе областной Липецкой клинической больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм - канале. Руководитель регионального правительства отметил, что реализация такого сложного и серьезного проекта поднимает медицину Липецкой области на новый уровень. В центре будут проводить операции на открытом сердце, которых в регионе до сих пор не делали. "А еще мы продолжим развивать малоинвазивные методы. Радиочастотная и криоаблация уже показали хорошие результаты: больше 100 операций без осложнений и рецидивов. Нет аритмии – нет боли в сердце, одышки и прочего "букета", который мешает жить. Новое оборудование – больше возможностей, больше спасенных жизней", - написал губернатор. По его словам, работа над созданием центра кардиохирургии в областной клинической больнице идет полным ходом. Глава региона обсуждает с коллегами все детали проекта, а также новую идею, предложенную липецкими специалистами, о создании отдельного диспансера для глубокого обследования пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами. "Взяли эту идею в работу – обсудим финансирование и реализацию на следующей встрече", - уточнил Артамонов.

https://ria.ru/20250129/korpus-1996114010.html

https://ria.ru/20241219/byudzhet-1990205415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, медицина