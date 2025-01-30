https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html

Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ

Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ - РИА Новости, 30.01.2025

Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ

Российские школьники не должны быть воспитаны как "оловянные солдатики", заявил помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя новый учебник РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские школьники не должны быть воспитаны как "оловянные солдатики", заявил помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя новый учебник истории, разработанный при его участии."Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфины Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат", — пояснил он.По словам политика, новое учебное пособие устроено так, чтобы способствовать дискуссии в классе.Мединский подчеркнул, что формирование критического мышления у школьников крайне важно. Он добавил, что нужно обсуждать любые темы с разных сторон, в том числе события недавней истории России, ведь "правда никогда не бывает черно-белой".В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия "Военная история России" под редакцией Владимира Мединского, изданного Российским военно-историческим обществом в трех книгах, синхронизированных со школьным изучением курса истории.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995067658.html

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