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Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ - РИА Новости, 30.01.2025
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11:35 30.01.2025 (обновлено: 12:57 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html
Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ
Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ - РИА Новости, 30.01.2025
Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ
Российские школьники не должны быть воспитаны как "оловянные солдатики", заявил помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя новый учебник РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:35:00+03:00
2025-01-30T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские школьники не должны быть воспитаны как "оловянные солдатики", заявил помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя новый учебник истории, разработанный при его участии."Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфины Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат", — пояснил он.По словам политика, новое учебное пособие устроено так, чтобы способствовать дискуссии в классе.Мединский подчеркнул, что формирование критического мышления у школьников крайне важно. Он добавил, что нужно обсуждать любые темы с разных сторон, в том числе события недавней истории России, ведь "правда никогда не бывает черно-белой".В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия "Военная история России" под редакцией Владимира Мединского, изданного Российским военно-историческим обществом в трех книгах, синхронизированных со школьным изучением курса истории.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995067658.html
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общество, россия, москва, владимир мединский, рбк (медиагруппа), российское военно-историческое общество (рвио), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Владимир Мединский, РБК (медиагруппа), Российское военно-историческое общество (РВИО), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ

Мединский призвал не воспитывать оловянных солдатиков в школах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия "Военная история России"
Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия Военная история России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия "Военная история России"
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские школьники не должны быть воспитаны как "оловянные солдатики", заявил помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК, комментируя новый учебник истории, разработанный при его участии.
"Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфины Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат", — пояснил он.
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По словам политика, новое учебное пособие устроено так, чтобы способствовать дискуссии в классе.
Мединский подчеркнул, что формирование критического мышления у школьников крайне важно. Он добавил, что нужно обсуждать любые темы с разных сторон, в том числе события недавней истории России, ведь "правда никогда не бывает черно-белой".
В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия "Военная история России" под редакцией Владимира Мединского, изданного Российским военно-историческим обществом в трех книгах, синхронизированных со школьным изучением курса истории.
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