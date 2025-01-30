https://ria.ru/20250130/mayonez-1996281505.html

ФАС проверит цены на майонез и соль

ФАС проверит цены на майонез и соль - РИА Новости, 30.01.2025

ФАС проверит цены на майонез и соль

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:47:00+03:00

2025-01-30T10:47:00+03:00

2025-01-30T10:47:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой", - сообщила служба. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. В ведомстве напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования. "ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 - масла подсолнечного, 21 - маргарина, 7 - соли пищевой", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250115/tseny-1993906539.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)