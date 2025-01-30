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ФАС проверит цены на майонез и соль - РИА Новости, 30.01.2025
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10:47 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/mayonez-1996281505.html
ФАС проверит цены на майонез и соль
ФАС проверит цены на майонез и соль - РИА Новости, 30.01.2025
ФАС проверит цены на майонез и соль
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:47:00+03:00
2025-01-30T10:47:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли, сообщили в ведомстве. "ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой", - сообщила служба. Отмечается, что организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. В ведомстве напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования. "ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 - масла подсолнечного, 21 - маргарина, 7 - соли пищевой", - пояснили в ведомстве.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проверит цены на майонез и соль

ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло и соль

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПокупатели в оптово-розничном магазине-складе самообслуживания
Покупатели в оптово-розничном магазине-складе самообслуживания - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Покупатели в оптово-розничном магазине-складе самообслуживания. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует цены на ряд продовольственных товаров, направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли, сообщили в ведомстве.
«
"ФАС проанализирует обоснованность цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой", - сообщила служба.
Отмечается, что организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.
В ведомстве напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования.
"ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 - масла подсолнечного, 21 - маргарина, 7 - соли пищевой", - пояснили в ведомстве.
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