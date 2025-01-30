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Лучшие комедии 2024 с высоким рейтингом: ТОП 20 самых смешных фильмов
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14:52 30.01.2025 (обновлено: 14:56 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/komedii-1978129195.html
20 лучших комедий 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть
Лучшие комедии 2024 с высоким рейтингом: ТОП 20 самых смешных фильмов
20 лучших комедий 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть
Подборка смешных комедий 2024 года: топ-20 фильмов с высоким рейтингом на любой вкус – семейные, молодежные с красочными, интересными и веселыми сюжетами,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:52:00+03:00
2025-01-30T14:56:00+03:00
кино
россия
сша
мария аронова
райан рейнольдс (актер)
иванушки international
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Подборка смешных комедий 2024 года: топ-20 фильмов с высоким рейтингом на любой вкус – семейные, молодежные с красочными, интересными и веселыми сюжетами, которые уже можно посмотреть онлайн – в материале РИА Новости.Лучшие комедии 2024 годаВ 2024 году режиссеры всего мира порадовали нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные, так и зарубежные кинокартины для теплого семейного вечера, романтического ужина, просмотра с друзьями.Комедии с высоким рейтингомТоп-20 лучших новинок 2024 года, которые поднимут настроение.“Лед 3”Дата выхода: 14 февраля 2024Режиссёр: Юрий ХмельницкийВ ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан БелозеровСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 2 часа 14 минутРейтинг IMDb: 6,0Рейтинг на “Кинопоиске”: 8,2Краткий сюжетЮная фигуристка Надя идёт по стопам мамы и мечтает о “Кубке Льда”. Отцу трудно поверить, что дочь взрослая, он оберегает ее от любых трудностей, в том числе от опасной мечты и дерзкого ухажёра из Москвы. Но для настоящей любви препятствий не существует.“Воображаемые друзья”Дата выхода: 17 мая 2024Режиссер: Джон КрасинскиВ главных ролях: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-БриджСтрана: США, КанадаПродолжительность фильма: 1 час 44 минутыРейтинг IMDb: 6,4Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,5Краткий сюжет12-летняя Беа рано лишилась матери и вынуждена переехать к бабушке, пока ее отец находится в больнице. Девочка знакомится с соседом Кэлом, с которым у них есть одна общая способность – видеть и слышать странных существ. Это воображаемые друзья детей, которые страдают от того, что остались никому не нужными. Беа и Кэлвин решают помочь созданиям воссоединиться со своими старыми друзьями.“Рики Стэники”Дата выхода: 7 марта 2024Режиссер: Питер ФарреллиВ главных ролях: Зак Эфрон, Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер, Лекс Скотт ДэвисСтрана: СШАПродолжительность фильма: 1 час 52 минутыРейтинг IMDb: 6,2Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,2Краткий сюжетЕще в детстве трое приятелей выдумали мальчишку Рики Стэники, чтобы свалить на него поджог соседского дома. Позже Рики становится виновником всех бед в жизни друзей. И даже двадцать лет спустя выпутаться из любой неловкой ситуации им помогает старина Стэники. Жены очень хотят познакомиться с загадочным Рики, поэтому парням приходится экстренно искать актера на его роль. Но все идет совсем не по плану.“Неожиданные связи”Дата выхода: 11 апреля 2024Режиссер: Жюльен ЭрвеВ главных ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя КуллуСтрана: Франция, БельгияПродолжительность фильма: 1 час 32 минутыРейтинг IMDb: 5,8Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,2Краткий сюжетВлюбленные Алиса и Франсуа из разных социальных слоёв, но это не является преградой для настоящей любви. Пара собирается пожениться и по этому случаю им предстоит познакомить своих родителей. В качестве сюрприза молодые люди дарят родителям результаты ДНК-тестов. Тайна их происхождения оказывается настоящим потрясением для всех.“Дэдпул и Росомаха”Дата выхода: 22 июля 2024Режиссер: Шон ЛевиВ главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Каран СониСтрана: СШАПродолжительность фильма: 2 часа 8 минутРейтинг IMDb: 7,6Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,4Краткий сюжетМистер Парадокс – агент Управления временными изменениями. Он отслеживает работу мультивселенной и вынужден обрезать линию, в которой находится Дэдпул. Он предлагает Уэйду примкнуть к Мстителям в священном таймлайне. Единственным вариантом предотвратить гибель вселенной Дэдпула неожиданно оказывается возвращение трагически погибшего Росомахи. Уэйду придется непросто в поисках версии мутанта во различных параллельных вселенных.“Летучий корабль”Дата выхода: 21 марта 2024Режиссер: Илья УчительВ главных ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей ГармашСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 40 минутРейтинг IMDb: 3,8Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,1Краткий сюжетКиноверсия знаменитой сказки. Царь намеревается отдать дочь Забаву замуж за единственного сына богатого Полкана. Но царевна мечтает о настоящей любви. Внезапная встреча с простым, добрым и обаятельным матросом Иваном нарушает планы коварного Полкана по завоеванию короны. В арсенале злодея темная магия и несметные богатства, но на стороне Ивана в этом соперничестве волшебные создания, настоящие чувства и мечты.“Бременские музыканты”Дата выхода: 1 января 2024Режиссёр: Алексей НужныйВ ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия ПересильдСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 56 минутРейтинг IMDb: 4,6Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,3Краткий сюжетГлавные герои, бродячие артисты из Бремена – Трубадур и его друзья-самозванцы – Пес, Кошка, Осел и Петух должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением – ловушками, интригами и преследованиями гениального и злого Сыщика.“Тур с "Иванушками"Дата выхода: 18 июня 2024Режиссер: Марк ГоробецВ главных ролях: Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Александрина ОлексюкСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 48 минутРейтинг IMDb: 5,3Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,0Краткий сюжетМузыкальное роуд-муви о трех подругах, которые решают сбежать от серых будней и семейных проблем. В память о подруге Вике они отправляются вслед за туром “Иванушек International”, от которых фанатели в юности, чтобы, наконец, увидеть кумиров детства и передать письмо от Вики “рыжему из „Иванушек“. Дочь-подросток одной из героинь едет вместе с ними.“Маме снова 17”Дата выхода: 19 сентября 2024Режиссер: Анна КурбатоваВ главных ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Олег Савостюк, Сергей Жарков, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия ЗайцеваСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 48 минутРейтинг IMDb: 5,5Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,5Краткий сюжетБеззаботная Ольга в свои 17 лет собирается избавиться от нежелательной беременности, но переносится из 2005 в 2024 год. Она мать-одиночка и директриса школы – Ольга Васильевна Глаголина, ее сын уже учится в выпускном классе. Девочка в теле женщины должна научиться ответственности, материнству и благоразумию, но она ведет себя как настоящая оторва.“Тельма”Дата выхода: 18 января 2024Режиссер: Джош МарголинВ главных ролях: Джун Скуибб, Фред Хекинджер, Ричард Раундтри, Паркер Поузи, Кларк Грегг, Малкольм МакдауэллСтрана: США, ШвейцарияПродолжительность фильма: 1 час 38 минутРейтинг IMDb: 7Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,7Краткий сюжетНеизвестный звонит старушке Тельме и, выдавая себя за ее обожаемого внука, обманывает доверчивую женщину. Когда афера мошенника раскрывается, Тельма не желает сидеть и ждать помощи от родственников и полиции. Героиня не сдается и берет все в свои руки. Вместе со старым приятелем обманутая женщина отправляется на поиски злоумышленника на электроскутере и устраивает погоню, чтобы вернуть свои средства.“Беляковы в отпуске”Дата выхода: 26 сентября 2024Режиссер: Александр НазаровВ главных ролях:Страна: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 34 минутыРейтинг IMDb: 4,8Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,3Краткий сюжетСемья Беляковых из Таганрога отправляется в Турцию отдохнуть, но долгожданный отпуск омрачает то, что по ошибке глава семейства Сергей оплатил отель на следующий год. Кроме того, они встречаются здесь с Дубравиными, обеспеченным семейством, с которыми конкурируют еще со школьной скамьи. Беляковы изображают проживание в шикарном люксе, ночуя на самом деле, где придется. Управляющий Али начинает охоту на незаконно отдыхающих в отеле постояльцев. Сергею предстоит разрулить эту ситуацию.“Танцуй, Селедка!”Дата выхода: 18 января 2024Режиссер: Александра ЛупашкоВ главных ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра БабаскинаСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 39 минутРейтинг IMDb: 6,3Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,1Краткий сюжетИстория сложных взаимоотношений отца с дочерью. Жанна повзрослела и перебралась в Москву. В детстве именно папа дал ей ненавистное прозвище Селедка. Он выпивал, изменял жене и бросил семью много лет назад. Его внезапная смерть вынуждает девушку вернуться в родной городок и организовывать похороны. Жанне начинает являться дух мертвого отца, он продолжает называть ее “селёдкой” и уговаривает провести последний день вместе. Непутевому отцу выпадает шанс наладить отношения с дочерью и они отправляются в безумную поездку по местам детства.“Конец Славы”Дата выхода: 1 февраля 2024Режиссер: Марюс ВайсбергВ главных ролях: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина КлимоваСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 36 минутРейтинг IMDb: 5,4Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,8Краткий сюжетСлава Агеев – известный и талантливый киноактёр, но своими необдуманными поступками он разрушает карьеру, теряет множество возможностей, обретает недоброжелателей и обрастает долгами. Его агент Антон подкидывает идею, как вернуть артиста в шоу-бизнес и избавиться от накопившихся проблем. Слава идет на радикальные меры – он должен инсценировать свою смерть, а после – “воскреснуть”. Чем обернется этот безумный план?“Каскадеры”Дата выхода: 12 марта 2024Режиссер: Дэвид ЛитчВ главных ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Уинстон Дьюк, Тереза ПалмерСтрана: СШАПродолжительность фильма: 2 часа 6 минутРейтинг IMDb: 6,8Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,1Краткий сюжетКольт Сиверс – каскадер, который после несчастного случая уходит из профессии в парковщики. Но внезапно получает предложение отправиться в Австралию, где его бывшая возлюбленная пробует снять свой первый фильм. Кольту предстоит разыскать исполнителя главной роли и попытаться вернуть девушку, применяя каскадерские навыки в реальных условиях, а не на съемочной площадке.“Лето. Нулевые”Дата выхода: 21 марта 2024Режиссер: Сергей ИлютинВ главных ролях: Тимофей Кочнев, Кирилл Доронин, Иван ФедоровСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 29 минутРейтинг IMDb: 5,5Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,8Краткий сюжетСередина 2000-х, сюжет разворачивается в маленьком городке Тверской области. Пятнадцатилетний Сашка планирует привычно провести летние каникулы: отдыхать на речке с друзьями, тусоваться на дискотеке и играть в приставку. Но это лето будет особенным для героя – первая любовь, ответственность и взрослые проблемы.“Холоп 2”Дата выхода: 1 января 2024 годаРежиссер: Клим ШипенкоВ главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария МироноваСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 59 минутРейтинг IMDb: 5,7Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,2Краткий сюжетПосле пережитой “терапии” Гриша имеет обостренное чувство справедливости и не может смириться с тем, как кто-то прожигает свою жизнь. На отдыхе он встречает избалованную и развязную Катю – дочь влиятельной чиновницы. Девушка уверена, что ей все сойдет с рук. Гриша решает перевоспитать наглую особу, которая упивается свободой и безнаказанностью. Он собирает актёров и похищает ее. Катя оказывается в условиях начала 19-го века и со временем осознает, что придётся менять свое поведение и жизненные принципы.“Папа”Дата выхода: 13 июня 2024Режиссер: Тони Голдуин.В главных ролях: Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг, Уильям Фицджеральд.Страна: СШАПродолжительность фильма: 1 час 40 минутРейтинг IMDb: 6,5Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,3Краткий сюжетМакс Бернал в прошлом успешный сценарист, а в настоящее время не самый удачный стендап-комик. Он стремится стать хорошим отцом для своего 11-летнего сына Эзры с расстройством аутистического спектра. После того, как мальчика снова исключают из школы, перед героем встает выбор – карьера или отношения с сыном. Вместе они отправляются в поездку по стране, их ждут удивительные приключения и возможность научиться лучше понимать друг-друга.“Герой наших снов”Дата выхода: 14 марта 2024Режиссер: Кристоффер БорглиВ главных ролях: Лили Бёрд, Николас Кейдж, Джессика Клемент, Джулианна Николсон, Стар Слэйд, Дэвид Клейн, Калеб ХорнСтрана: СШАПродолжительность фильма: 1 час 42 минутыРейтинг IMDb: 6,9Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,2Краткий сюжетПол Мэтьюс – неприметный профессор, скучная жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда он внезапно является во снах множеству людей одновременно. Он становится настоящей звездой, мелькает по телевизору и считает, что популярность притянет за собой признание его научной деятельности. Однако с его образом во снах происходят метаморфозы, что оборачивается для профессора настоящим кошмаром.“Красотки в бегах”Дата выхода: 12 марта 2024Режиссер: Итан КоэнВ главных ролях: Маргарет Куолли, Джеральдин Висванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго, Джои Злотник, С.Дж. УилсонСтрана: США, ВеликобританияПродолжительность фильма: 1 час 24 минутыРейтинг IMDb: 5,4Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,2Краткий сюжетЛучшие подруги Джейми и Мэриан в конце 90-х отправляются в неожиданное автопутешествие к тете в Таллахасси. Девушки берут машину на перегон и даже не подозревают, что находится в багажнике. Из-за оплошности сотрудника автопарка, который перепутал транспорт, по следу девушек направляется местная мафия. Им придется решать не только свои проблемы, но и дела криминального мира."Бар “МоскваЧики"Дата выхода: 12 июня 2024Режиссер: Анарио МамедовВ главных ролях: Яна Кошкина, Марк Богатырев, DAVA, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Дмитрий Красилов, Екатерина ИванчиковаСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 34 минутыРейтинг IMDb: 5,1Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,4Краткий сюжетТри молодые подруги устали от суеты и проблем столичной жизни. Они едут в Питер, чтобы развеяться, а после весело проведенной ночи решаются на покупку бара и знакомятся с тремя парнями. Оказывается, что бойфренды знакомы между собой, их связывает одна общая тайна. Жизнь подруг полна интриг, проблем в бизнесе и неожиданных поворотов судьбы.
https://ria.ru/20241014/kozakov-1977587048.html
https://ria.ru/20240923/kinoprokat-1974150018.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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кино, россия, сша, мария аронова, райан рейнольдс (актер), иванушки international
кино, Россия, США, Мария Аронова, Райан Рейнольдс (актер), Иванушки International

20 лучших комедий 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть

© iStock.com / shironosovМолодые люди смотрят телевизор
Молодые люди смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© iStock.com / shironosov
Молодые люди смотрят телевизор
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Оглавление
Подборка смешных комедий 2024 года: топ-20 фильмов с высоким рейтингом на любой вкус – семейные, молодежные с красочными, интересными и веселыми сюжетами, которые уже можно посмотреть онлайн – в материале РИА Новости.

Лучшие комедии 2024 года

В 2024 году режиссеры всего мира порадовали нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные, так и зарубежные кинокартины для теплого семейного вечера, романтического ужина, просмотра с друзьями.
Михаил Козаков в фильме Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Начала много в нем мужского": яркие роли и фильмы-хиты Михаила Козакова
14 октября 2024, 08:00

Комедии с высоким рейтингом

Топ-20 лучших новинок 2024 года, которые поднимут настроение.

“Лед 3”

Дата выхода: 14 февраля 2024
Режиссёр: Юрий Хмельницкий
В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 2 часа 14 минут
Рейтинг IMDb: 6,0
Рейтинг на “Кинопоиске”: 8,2
Краткий сюжет
Юная фигуристка Надя идёт по стопам мамы и мечтает о “Кубке Льда”. Отцу трудно поверить, что дочь взрослая, он оберегает ее от любых трудностей, в том числе от опасной мечты и дерзкого ухажёра из Москвы. Но для настоящей любви препятствий не существует.
© Кинокомпания "Водород" (2024)Кадр из фильма "Лёд 3"
Кадр из фильма Лёд 3 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Кинокомпания "Водород" (2024)
Кадр из фильма "Лёд 3"

“Воображаемые друзья”

Дата выхода: 17 мая 2024
Режиссер: Джон Красински
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж
Страна: США, Канада
Продолжительность фильма: 1 час 44 минуты
Рейтинг IMDb: 6,4
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,5
Краткий сюжет
12-летняя Беа рано лишилась матери и вынуждена переехать к бабушке, пока ее отец находится в больнице. Девочка знакомится с соседом Кэлом, с которым у них есть одна общая способность – видеть и слышать странных существ. Это воображаемые друзья детей, которые страдают от того, что остались никому не нужными. Беа и Кэлвин решают помочь созданиям воссоединиться со своими старыми друзьями.
© Paramount Pictures (2024) Кадр из фильма "Воображаемые друзья"
Кадр из фильма Воображаемые друзья - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Paramount Pictures (2024)
Кадр из фильма "Воображаемые друзья"

“Рики Стэники”

Дата выхода: 7 марта 2024
Режиссер: Питер Фаррелли
В главных ролях: Зак Эфрон, Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер, Лекс Скотт Дэвис
Страна: США
Продолжительность фильма: 1 час 52 минуты
Рейтинг IMDb: 6,2
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,2
Краткий сюжет
Еще в детстве трое приятелей выдумали мальчишку Рики Стэники, чтобы свалить на него поджог соседского дома. Позже Рики становится виновником всех бед в жизни друзей. И даже двадцать лет спустя выпутаться из любой неловкой ситуации им помогает старина Стэники. Жены очень хотят познакомиться с загадочным Рики, поэтому парням приходится экстренно искать актера на его роль. Но все идет совсем не по плану.
© Bright White Light (2024) Кадр из фильма "Рики Стэники”
Кадр из фильма Рики Стэники” - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Bright White Light (2024)
Кадр из фильма "Рики Стэники”

“Неожиданные связи”

Дата выхода: 11 апреля 2024
Режиссер: Жюльен Эрве
В главных ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу
Страна: Франция, Бельгия
Продолжительность фильма: 1 час 32 минуты
Рейтинг IMDb: 5,8
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,2
Краткий сюжет
Влюбленные Алиса и Франсуа из разных социальных слоёв, но это не является преградой для настоящей любви. Пара собирается пожениться и по этому случаю им предстоит познакомить своих родителей. В качестве сюрприза молодые люди дарят родителям результаты ДНК-тестов. Тайна их происхождения оказывается настоящим потрясением для всех.
© Canal+ [fr] (2024) Кадр из фильма "Неожиданные связи”
Кадр из фильма Неожиданные связи” - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Canal+ [fr] (2024)
Кадр из фильма "Неожиданные связи”

“Дэдпул и Росомаха”

Дата выхода: 22 июля 2024
Режиссер: Шон Леви
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Каран Сони
Страна: США
Продолжительность фильма: 2 часа 8 минут
Рейтинг IMDb: 7,6
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,4
Краткий сюжет
Мистер Парадокс – агент Управления временными изменениями. Он отслеживает работу мультивселенной и вынужден обрезать линию, в которой находится Дэдпул. Он предлагает Уэйду примкнуть к Мстителям в священном таймлайне. Единственным вариантом предотвратить гибель вселенной Дэдпула неожиданно оказывается возвращение трагически погибшего Росомахи. Уэйду придется непросто в поисках версии мутанта во различных параллельных вселенных.
© 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма “Дэдпул и Росомаха”
Кадр из фильма “Дэдпул и Росомаха” - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© 20th Century Studios (2024)
Кадр из фильма “Дэдпул и Росомаха”

“Летучий корабль”

Дата выхода: 21 марта 2024
Режиссер: Илья Учитель
В главных ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 40 минут
Рейтинг IMDb: 3,8
Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,1
Краткий сюжет
Киноверсия знаменитой сказки. Царь намеревается отдать дочь Забаву замуж за единственного сына богатого Полкана. Но царевна мечтает о настоящей любви. Внезапная встреча с простым, добрым и обаятельным матросом Иваном нарушает планы коварного Полкана по завоеванию короны. В арсенале злодея темная магия и несметные богатства, но на стороне Ивана в этом соперничестве волшебные создания, настоящие чувства и мечты.
© Кинопрокатная компания "Наше кино"Кадр из фильма "Летучий корабль"
Кадр из фильма Летучий корабль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Кинопрокатная компания "Наше кино"
Кадр из фильма "Летучий корабль"

“Бременские музыканты”

Дата выхода: 1 января 2024
Режиссёр: Алексей Нужный
В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 56 минут
Рейтинг IMDb: 4,6
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,3
Краткий сюжет
Главные герои, бродячие артисты из Бремена – Трубадур и его друзья-самозванцы – Пес, Кошка, Осел и Петух должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением – ловушками, интригами и преследованиями гениального и злого Сыщика.
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"

“Тур с "Иванушками"

Дата выхода: 18 июня 2024
Режиссер: Марк Горобец
В главных ролях: Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Александрина Олексюк
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 48 минут
Рейтинг IMDb: 5,3
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,0
Краткий сюжет
Музыкальное роуд-муви о трех подругах, которые решают сбежать от серых будней и семейных проблем. В память о подруге Вике они отправляются вслед за туром “Иванушек International”, от которых фанатели в юности, чтобы, наконец, увидеть кумиров детства и передать письмо от Вики “рыжему из „Иванушек“. Дочь-подросток одной из героинь едет вместе с ними.
© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024)Кадр из фильма "Тур с Иванушками"
Кадр из фильма Тур с Иванушками - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Monumental Pictures / Monumental Vision (2024)
Кадр из фильма "Тур с Иванушками"

“Маме снова 17”

Дата выхода: 19 сентября 2024
Режиссер: Анна Курбатова
В главных ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Олег Савостюк, Сергей Жарков, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 48 минут
Рейтинг IMDb: 5,5
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,5
Краткий сюжет
Беззаботная Ольга в свои 17 лет собирается избавиться от нежелательной беременности, но переносится из 2005 в 2024 год. Она мать-одиночка и директриса школы – Ольга Васильевна Глаголина, ее сын уже учится в выпускном классе. Девочка в теле женщины должна научиться ответственности, материнству и благоразумию, но она ведет себя как настоящая оторва.
© START (2024) Кадр из фильма "Маме снова 17"
Кадр из фильма Маме снова 17 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© START (2024)
Кадр из фильма "Маме снова 17"

“Тельма”

Дата выхода: 18 января 2024
Режиссер: Джош Марголин
В главных ролях: Джун Скуибб, Фред Хекинджер, Ричард Раундтри, Паркер Поузи, Кларк Грегг, Малкольм Макдауэлл
Страна: США, Швейцария
© Bandwagon (2024) Кадр из фильма "Тельма"
Кадр из фильма Тельма - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Bandwagon (2024)
Кадр из фильма "Тельма"
Продолжительность фильма: 1 час 38 минут
Рейтинг IMDb: 7
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,7
Краткий сюжет
Неизвестный звонит старушке Тельме и, выдавая себя за ее обожаемого внука, обманывает доверчивую женщину. Когда афера мошенника раскрывается, Тельма не желает сидеть и ждать помощи от родственников и полиции. Героиня не сдается и берет все в свои руки. Вместе со старым приятелем обманутая женщина отправляется на поиски злоумышленника на электроскутере и устраивает погоню, чтобы вернуть свои средства.
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Граф Монте-Кристо" возглавил кинопрокат вторую неделю подряд
23 сентября 2024, 01:22

“Беляковы в отпуске”

Дата выхода: 26 сентября 2024
Режиссер: Александр Назаров
В главных ролях:
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
Рейтинг IMDb: 4,8
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,3
Краткий сюжет
Семья Беляковых из Таганрога отправляется в Турцию отдохнуть, но долгожданный отпуск омрачает то, что по ошибке глава семейства Сергей оплатил отель на следующий год. Кроме того, они встречаются здесь с Дубравиными, обеспеченным семейством, с которыми конкурируют еще со школьной скамьи. Беляковы изображают проживание в шикарном люксе, ночуя на самом деле, где придется. Управляющий Али начинает охоту на незаконно отдыхающих в отеле постояльцев. Сергею предстоит разрулить эту ситуацию.
© ТНТ (2024) Кадр из фильма "Беляковы в отпуске"
Кадр из фильма Беляковы в отпуске - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© ТНТ (2024)
Кадр из фильма "Беляковы в отпуске"

“Танцуй, Селедка!”

Дата выхода: 18 января 2024
Режиссер: Александра Лупашко
В главных ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра Бабаскина
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 39 минут
Рейтинг IMDb: 6,3
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,1
Краткий сюжет
История сложных взаимоотношений отца с дочерью. Жанна повзрослела и перебралась в Москву. В детстве именно папа дал ей ненавистное прозвище Селедка. Он выпивал, изменял жене и бросил семью много лет назад. Его внезапная смерть вынуждает девушку вернуться в родной городок и организовывать похороны. Жанне начинает являться дух мертвого отца, он продолжает называть ее “селёдкой” и уговаривает провести последний день вместе. Непутевому отцу выпадает шанс наладить отношения с дочерью и они отправляются в безумную поездку по местам детства.
© Кинокомпания CTB / СТВ (2023) Кадр из фильма "Танцуй, Селёдка!"
Кадр из фильма Танцуй, Селёдка! - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Кинокомпания CTB / СТВ (2023)
Кадр из фильма "Танцуй, Селёдка!"

“Конец Славы”

Дата выхода: 1 февраля 2024
Режиссер: Марюс Вайсберг
В главных ролях: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 36 минут
Рейтинг IMDb: 5,4
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,8
Краткий сюжет
Слава Агеев – известный и талантливый киноактёр, но своими необдуманными поступками он разрушает карьеру, теряет множество возможностей, обретает недоброжелателей и обрастает долгами. Его агент Антон подкидывает идею, как вернуть артиста в шоу-бизнес и избавиться от накопившихся проблем. Слава идет на радикальные меры – он должен инсценировать свою смерть, а после – “воскреснуть”. Чем обернется этот безумный план?
© Yellow, Black & White (2023) Кадр из фильма "Конец Славы"
Кадр из фильма Конец Славы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Yellow, Black & White (2023)
Кадр из фильма "Конец Славы"

“Каскадеры”

Дата выхода: 12 марта 2024
Режиссер: Дэвид Литч
В главных ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Уинстон Дьюк, Тереза Палмер
Страна: США
Продолжительность фильма: 2 часа 6 минут
Рейтинг IMDb: 6,8
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,1
Краткий сюжет
Кольт Сиверс – каскадер, который после несчастного случая уходит из профессии в парковщики. Но внезапно получает предложение отправиться в Австралию, где его бывшая возлюбленная пробует снять свой первый фильм. Кольту предстоит разыскать исполнителя главной роли и попытаться вернуть девушку, применяя каскадерские навыки в реальных условиях, а не на съемочной площадке.
© 87North (2024) Кадр из фильма "Каскадеры"
Кадр из фильма Каскадеры - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© 87North (2024)
Кадр из фильма "Каскадеры"

“Лето. Нулевые”

Дата выхода: 21 марта 2024
Режиссер: Сергей Илютин
В главных ролях: Тимофей Кочнев, Кирилл Доронин, Иван Федоров
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 29 минут
Рейтинг IMDb: 5,5
Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,8
Краткий сюжет
Середина 2000-х, сюжет разворачивается в маленьком городке Тверской области. Пятнадцатилетний Сашка планирует привычно провести летние каникулы: отдыхать на речке с друзьями, тусоваться на дискотеке и играть в приставку. Но это лето будет особенным для героя – первая любовь, ответственность и взрослые проблемы.
© Киностудия Соль (2023) Кадр из фильма "Лето. Нулевые"
Кадр из фильма Лето. Нулевые - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Киностудия Соль (2023)
Кадр из фильма "Лето. Нулевые"

“Холоп 2”

Дата выхода: 1 января 2024 года
Режиссер: Клим Шипенко
В главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова
Страна: Россия
Продолжительность фильма: 1 час 59 минут
Рейтинг IMDb: 5,7
Рейтинг на “Кинопоиске”: 7,2
Краткий сюжет
После пережитой “терапии” Гриша имеет обостренное чувство справедливости и не может смириться с тем, как кто-то прожигает свою жизнь. На отдыхе он встречает избалованную и развязную Катю – дочь влиятельной чиновницы. Девушка уверена, что ей все сойдет с рук. Гриша решает перевоспитать наглую особу, которая упивается свободой и безнаказанностью. Он собирает актёров и похищает ее. Катя оказывается в условиях начала 19-го века и со временем осознает, что придётся менять свое поведение и жизненные принципы.
© Централ Партнершип (2023)Кадр из фильма "Холоп 2"
Кадр из фильма Холоп 2 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Централ Партнершип (2023)
Кадр из фильма "Холоп 2"

“Папа”

Дата выхода: 13 июня 2024
Режиссер: Тони Голдуин.
В главных ролях: Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг, Уильям Фицджеральд.
Страна: США
Продолжительность фильма: 1 час 40 минут
Рейтинг IMDb: 6,5
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,3
Краткий сюжет
Макс Бернал в прошлом успешный сценарист, а в настоящее время не самый удачный стендап-комик. Он стремится стать хорошим отцом для своего 11-летнего сына Эзры с расстройством аутистического спектра. После того, как мальчика снова исключают из школы, перед героем встает выбор – карьера или отношения с сыном. Вместе они отправляются в поездку по стране, их ждут удивительные приключения и возможность научиться лучше понимать друг-друга.
© Wayfarer Studios (2023) Кадр из фильма "Папа"
Кадр из фильма Папа - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Wayfarer Studios (2023)
Кадр из фильма "Папа"

“Герой наших снов”

Дата выхода: 14 марта 2024
Режиссер: Кристоффер Боргли
В главных ролях: Лили Бёрд, Николас Кейдж, Джессика Клемент, Джулианна Николсон, Стар Слэйд, Дэвид Клейн, Калеб Хорн
Страна: США
Продолжительность фильма: 1 час 42 минуты
Рейтинг IMDb: 6,9
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,2
Краткий сюжет
Пол Мэтьюс – неприметный профессор, скучная жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда он внезапно является во снах множеству людей одновременно. Он становится настоящей звездой, мелькает по телевизору и считает, что популярность притянет за собой признание его научной деятельности. Однако с его образом во снах происходят метаморфозы, что оборачивается для профессора настоящим кошмаром.
© A24 (2023) Кадр из фильма "Герой наших снов"
Кадр из фильма Герой наших снов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© A24 (2023)
Кадр из фильма "Герой наших снов"

“Красотки в бегах”

Дата выхода: 12 марта 2024
Режиссер: Итан Коэн
В главных ролях: Маргарет Куолли, Джеральдин Висванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго, Джои Злотник, С.Дж. Уилсон
Страна: США, Великобритания
Продолжительность фильма: 1 час 24 минуты
Рейтинг IMDb: 5,4
Рейтинг на “Кинопоиске”: 5,2
Краткий сюжет
Лучшие подруги Джейми и Мэриан в конце 90-х отправляются в неожиданное автопутешествие к тете в Таллахасси. Девушки берут машину на перегон и даже не подозревают, что находится в багажнике. Из-за оплошности сотрудника автопарка, который перепутал транспорт, по следу девушек направляется местная мафия. Им придется решать не только свои проблемы, но и дела криминального мира.
© Focus Features (2024) Кадр из фильма "Красотки в бегах"
Кадр из фильма Красотки в бегах - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Focus Features (2024)
Кадр из фильма "Красотки в бегах"

"Бар “МоскваЧики"

Дата выхода: 12 июня 2024
Режиссер: Анарио Мамедов
В главных ролях: Яна Кошкина, Марк Богатырев, DAVA, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Дмитрий Красилов, Екатерина Иванчикова
Страна: Россия
© Берг Саунд (2024) Кадр из фильма "Бар "МоскваЧики"
Кадр из фильма Бар МоскваЧики - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Берг Саунд (2024)
Кадр из фильма "Бар "МоскваЧики"
Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
Рейтинг IMDb: 5,1
Рейтинг на “Кинопоиске”: 6,4
Краткий сюжет
Три молодые подруги устали от суеты и проблем столичной жизни. Они едут в Питер, чтобы развеяться, а после весело проведенной ночи решаются на покупку бара и знакомятся с тремя парнями. Оказывается, что бойфренды знакомы между собой, их связывает одна общая тайна. Жизнь подруг полна интриг, проблем в бизнесе и неожиданных поворотов судьбы.
Экран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино Кинопоиск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Кинопоиск" представит экранизацию по игре Atomic Heart
19 сентября 2024, 22:31
 
киноРоссияСШАМария АроноваРайан Рейнольдс (актер)Иванушки International
 
 
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