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Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска - РИА Новости, 30.01.2025
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Религия
 
13:02 30.01.2025 (обновлено: 14:18 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/kirill-1996338065.html
Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска
Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска - РИА Новости, 30.01.2025
Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска
Распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:02:00+03:00
2025-01-30T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, проходящих в рамках Рождественских образовательных чтений. "Жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь. Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости", - сказал патриарх Кирилл. Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26- 30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".
https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html
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россия, москва, госдума рф
Религия, Россия, Москва, Госдума РФ
Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска

Патриарх Кирилл призвал распространить декрет на первый триместр беременности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе в Москве
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, проходящих в рамках Рождественских образовательных чтений.
"Жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь. Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости", - сказал патриарх Кирилл.
Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26- 30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Патриарх Кирилл написал письмо беременным
19 октября 2024, 10:18
 
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