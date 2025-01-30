Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска
Патриарх Кирилл призвал распространить декрет на первый триместр беременности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, проходящих в рамках Рождественских образовательных чтений.
"Жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь. Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости", - сказал патриарх Кирилл.
Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26- 30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".
Патриарх Кирилл написал письмо беременным
19 октября 2024, 10:18