https://ria.ru/20250130/kirill-1996338065.html

Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска

Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска - РИА Новости, 30.01.2025

Патриарх Кирилл выступил за расширение декретного отпуска

Распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:02:00+03:00

2025-01-30T13:02:00+03:00

2025-01-30T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности стало бы актуальным шагом в условиях критического коэффициента рождаемости в России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме РФ на ежегодных XIII Рождественских парламентских встречах, проходящих в рамках Рождественских образовательных чтений. "Жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь. Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости", - сказал патриарх Кирилл. Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве 26- 30 января. Их тема в этом году – "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений".

https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, госдума рф