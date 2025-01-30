https://ria.ru/20250130/khegset-1996447679.html

Глава Пентагона рассказал об экипаже вертолета, столкнувшегося с лайнером

Глава Пентагона рассказал об экипаже вертолета, столкнувшегося с лайнером - РИА Новости, 30.01.2025

Глава Пентагона рассказал об экипаже вертолета, столкнувшегося с лайнером

Экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был "довольно опытным", у них были очки ночного видения, заявил шеф... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:27:00+03:00

2025-01-30T17:27:00+03:00

2025-01-30T17:33:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996405670_0:83:3074:1812_1920x0_80_0_0_38f349e7f714e27072300d05f94eabaf.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был "довольно опытным", у них были очки ночного видения, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в социальной сети Х."Это был довольно опытный экипаж, и он проходил обязательную ежегодную ночную оценку. У них были очки ночного видения", - сообщил он в своем обращении, опубликованном американским министерством обороны.По словам Хегсета, Пентагон проводит активное расследование случившегося.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996447370.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире