https://ria.ru/20250130/kennedi-mladshiy-1996492212.html

Кеннеди-младший раскритиковал операции по смене пола у детей

Кеннеди-младший раскритиковал операции по смене пола у детей - РИА Новости, 30.01.2025

Кеннеди-младший раскритиковал операции по смене пола у детей

Кандидат на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в ходе слушаний в сенате резко раскритиковал хирургические операции по смене пола у... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:17:00+03:00

2025-01-30T21:17:00+03:00

2025-01-30T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 января - РИА Новости. Кандидат на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в ходе слушаний в сенате резко раскритиковал хирургические операции по смене пола у несовершеннолетних, ссылаясь на выводы отчета по гендерной идентификации для детей и молодежи Cass Review. "Наиболее всесторонний анализ гендерно-аффирмативной медицины содержится в отчете Cass, который свидетельствует о действительно катастрофических последствиях для детей", - заявил Кеннеди в ходе слушаний. Он подчеркнул, что в вопросах медицинского вмешательства необходимо учитывать различные мнения, в том числе тех, кто считает подобные процедуры "настоящим преступлением", и настаивает на их запрете. "Мы должны уважать разнообразие взглядов и создать пространство для обсуждения, а не принуждать людей участвовать в том, что противоречит их совести", - добавил Кеннеди. По его словам, недопустимо, чтобы дети в столь юном возрасте принимали "решения с необратимыми последствиями на всю оставшуюся жизнь". Двадцать девятого января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, и поручил принять меры для предотвращения проведения таких операций.

https://ria.ru/20250124/ssha-1995261144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп