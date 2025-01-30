https://ria.ru/20250130/kareliya-1996457723.html

Центр "Мой бизнес" Карелии оказал самозанятым свыше двух тысяч услуг

Центр "Мой бизнес" Карелии оказал самозанятым свыше двух тысяч услуг - РИА Новости, 30.01.2025

Центр "Мой бизнес" Карелии оказал самозанятым свыше двух тысяч услуг

Центр "Мой бизнес" Республики Карелия оказал самозанятым свыше 2 тысяч услуг с 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:08:00+03:00

2025-01-30T18:08:00+03:00

2025-01-30T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Республики Карелия оказал самозанятым свыше 2 тысяч услуг с 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Центр помогал развить хобби в работающий бизнес, найти единомышленников и точки роста, обрести уверенность в своих силах. Так, за пять лет в регионе зарегистрировали 38,7 тысячи самозанятых, что более чем в 10 раз превышает уровень конца 2020 года (3,1 тысячи человек). Например, мама четверых детей Евгения Матвеева из Петрозаводска открыла свое дело, когда поняла, что хочет как можно больше времени проводить с семьей. Она начала делать украшения из эпоксидной смолы с использованием карельских материалов и в 2022 году обратилась за поддержкой в центр "Мой бизнес". Поддержка центра помогла самозанятой повысить доход и открыть ИП, а после выйти на маркетплейсы. Центр "Мой бизнес" помог Матвеевой принять участие в ярмарках "Ладья", "Ярмарка народных мастеров. Золотой сезон", "Заповедный сувенир", "Мельница Сампо" и многих других. Уже пять лет бизнес самозанятой развивается, планируется увеличивать рынок сбыта изделий при господдержке и сотрудничество с магазинами за пределами Карелии. С этого года поддержка МСП осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика карелия, петрозаводск, поддержка бизнеса