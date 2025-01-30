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В Москве прошло прощание с Игорем Янковским - РИА Новости, 30.01.2025
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13:57 30.01.2025 (обновлено: 16:10 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/jankovskij-1996352730.html
В Москве прошло прощание с Игорем Янковским
В Москве прошло прощание с Игорем Янковским - РИА Новости, 30.01.2025
В Москве прошло прощание с Игорем Янковским
Прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским прошло в четверг в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:57:00+03:00
2025-01-30T16:10:00+03:00
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игорь янковский
филипп янковский
олег янковский
театральное училище имени щукина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским прошло в четверг в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости. Племянник народного артиста СССР Олега Янковского, сын народного артиста СССР Ростислава Янковского, президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в 2004-2006 годах, академик Российской академии рекламы, медиаменеджер Игорь Янковский умер в понедельник возрасте 73 лет. "Он уехал рано из нашей семьи… поступил в Щукинское училище, когда ему было 18 лет. Но когда он возвращался, он был для меня, как какой-то принц из сказки… Красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти и всю жизнь он был таким человеком, который всегда меня оберегал, сохранял, помогал в жизни, и до последнего дня было так", - сказал на прощании его младший брат, режиссер Владимир Янковский. Проститься с Янковским пришли его двоюродный брат, актер Филипп Янковский, президент Российской академии рекламы, вице-президент АКАР Владимир Филлипов, первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков, президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, а также друзья, однокурсники и коллеги из сферы рекламы. Янковского похоронят на Троекуровском кладбище. Янковский родился 29 апреля 1951 года, в 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года. Игорь Янковский сыграл в более чем 20 фильмах, в том числе в картине "Приключения принца Флоризеля". С 1992 года пришел в рекламный бизнес.
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россия, игорь янковский, филипп янковский, олег янковский, театральное училище имени щукина
Россия, Игорь Янковский, Филипп Янковский, Олег Янковский, Театральное училище имени Щукина
В Москве прошло прощание с Игорем Янковским

В московском Доме кино прошло прощание с Игорем Янковским

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским в Белом зале Дома Кино в Москве
Церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским в Белом зале Дома Кино в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским в Белом зале Дома Кино в Москве
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским прошло в четверг в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости.
Племянник народного артиста СССР Олега Янковского, сын народного артиста СССР Ростислава Янковского, президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в 2004-2006 годах, академик Российской академии рекламы, медиаменеджер Игорь Янковский умер в понедельник возрасте 73 лет.
«
"Он уехал рано из нашей семьи… поступил в Щукинское училище, когда ему было 18 лет. Но когда он возвращался, он был для меня, как какой-то принц из сказки… Красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти и всю жизнь он был таким человеком, который всегда меня оберегал, сохранял, помогал в жизни, и до последнего дня было так", - сказал на прощании его младший брат, режиссер Владимир Янковский.
Проститься с Янковским пришли его двоюродный брат, актер Филипп Янковский, президент Российской академии рекламы, вице-президент АКАР Владимир Филлипов, первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков, президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, а также друзья, однокурсники и коллеги из сферы рекламы.
Янковского похоронят на Троекуровском кладбище.
Янковский родился 29 апреля 1951 года, в 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года. Игорь Янковский сыграл в более чем 20 фильмах, в том числе в картине "Приключения принца Флоризеля". С 1992 года пришел в рекламный бизнес.
 
РоссияИгорь ЯнковскийФилипп ЯнковскийОлег ЯнковскийТеатральное училище имени Щукина
 
 
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