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Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
09:54 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/gubernator-1996271064.html
Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО
Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025
Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО
Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с бойцами в зоне специальной военной операции и передал им гуманитарную помощь, сформированную по их... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:54:00+03:00
2025-01-30T09:54:00+03:00
кировская область
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с бойцами в зоне специальной военной операции и передал им гуманитарную помощь, сформированную по их заявкам, сообщает пресс-служба правительства региона. "Был у наших зенитчиков и мобилизованных. За плечами у всех большой боевой опыт, продвигаются вперед. Работают как единая команда, вместе приближают нашу общую победу. Передали защитникам большой гуманитарный груз. Сформировали его по просьбам самих бойцов. Здесь техника и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, рации, зарядные станции. Все это собрали с фондом "За Вятку" и кировчанами. Привезли и самое ценное - посылки из дома. Греют даже через сотни километров", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Кировские бойцы расспрашивали губернатора о планах по развитию вятской земли и попросили не останавливать поддержку их семей. "О родителях, женах, детях переживают каждый день. Говорят, во многом и пошли на фронт, чтобы защитить самых родных. Передают приветы домой и благодарность всем, кто поддерживает, верит в нашу победу и ждет домой. По представлению командиров вручил награды особо проявившим себя военнослужащим. Поговорил с командованием. Есть важные просьбы. Обязательно решим все задачи", – сообщил губернатор Кировской области.
https://ria.ru/20250130/studenty-1996265652.html
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кировская область, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов
Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО

Кировский губернатор Соколов передал бойцам в зоне СВО гуманитарную помощь

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с бойцами в зоне специальной военной операции и передал им гуманитарную помощь, сформированную по их заявкам, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Был у наших зенитчиков и мобилизованных. За плечами у всех большой боевой опыт, продвигаются вперед. Работают как единая команда, вместе приближают нашу общую победу. Передали защитникам большой гуманитарный груз. Сформировали его по просьбам самих бойцов. Здесь техника и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, рации, зарядные станции. Все это собрали с фондом "За Вятку" и кировчанами. Привезли и самое ценное - посылки из дома. Греют даже через сотни километров", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Погрузка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Московские студенты передали десятки тонн гуманитарной помощи в зону СВО
09:26
Кировские бойцы расспрашивали губернатора о планах по развитию вятской земли и попросили не останавливать поддержку их семей.
"О родителях, женах, детях переживают каждый день. Говорят, во многом и пошли на фронт, чтобы защитить самых родных. Передают приветы домой и благодарность всем, кто поддерживает, верит в нашу победу и ждет домой. По представлению командиров вручил награды особо проявившим себя военнослужащим. Поговорил с командованием. Есть важные просьбы. Обязательно решим все задачи", – сообщил губернатор Кировской области.
Руководитель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Цивилева обсудила меры поддержки участников СВО с кировским губернатором
27 сентября 2024, 21:16
 
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