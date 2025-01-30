Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО
Кировский губернатор Соколов передал бойцам в зоне СВО гуманитарную помощь
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с бойцами в зоне специальной военной операции и передал им гуманитарную помощь, сформированную по их заявкам, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Был у наших зенитчиков и мобилизованных. За плечами у всех большой боевой опыт, продвигаются вперед. Работают как единая команда, вместе приближают нашу общую победу. Передали защитникам большой гуманитарный груз. Сформировали его по просьбам самих бойцов. Здесь техника и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, рации, зарядные станции. Все это собрали с фондом "За Вятку" и кировчанами. Привезли и самое ценное - посылки из дома. Греют даже через сотни километров", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Кировские бойцы расспрашивали губернатора о планах по развитию вятской земли и попросили не останавливать поддержку их семей.
"О родителях, женах, детях переживают каждый день. Говорят, во многом и пошли на фронт, чтобы защитить самых родных. Передают приветы домой и благодарность всем, кто поддерживает, верит в нашу победу и ждет домой. По представлению командиров вручил награды особо проявившим себя военнослужащим. Поговорил с командованием. Есть важные просьбы. Обязательно решим все задачи", – сообщил губернатор Кировской области.
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