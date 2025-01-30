https://ria.ru/20250130/gubernator-1996271064.html

Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО

Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2025

Кировский губернатор встретился с бойцами в зоне СВО

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с бойцами в зоне специальной военной операции и передал им гуманитарную помощь, сформированную по их... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:54:00+03:00

2025-01-30T09:54:00+03:00

2025-01-30T09:54:00+03:00

кировская область

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с бойцами в зоне специальной военной операции и передал им гуманитарную помощь, сформированную по их заявкам, сообщает пресс-служба правительства региона. "Был у наших зенитчиков и мобилизованных. За плечами у всех большой боевой опыт, продвигаются вперед. Работают как единая команда, вместе приближают нашу общую победу. Передали защитникам большой гуманитарный груз. Сформировали его по просьбам самих бойцов. Здесь техника и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, рации, зарядные станции. Все это собрали с фондом "За Вятку" и кировчанами. Привезли и самое ценное - посылки из дома. Греют даже через сотни километров", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Кировские бойцы расспрашивали губернатора о планах по развитию вятской земли и попросили не останавливать поддержку их семей. "О родителях, женах, детях переживают каждый день. Говорят, во многом и пошли на фронт, чтобы защитить самых родных. Передают приветы домой и благодарность всем, кто поддерживает, верит в нашу победу и ждет домой. По представлению командиров вручил награды особо проявившим себя военнослужащим. Поговорил с командованием. Есть важные просьбы. Обязательно решим все задачи", – сообщил губернатор Кировской области.

https://ria.ru/20250130/studenty-1996265652.html

https://ria.ru/20240927/svo-1975179324.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировская область, александр соколов