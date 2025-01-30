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Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы - РИА Новости, 30.01.2025
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10:57 30.01.2025 (обновлено: 11:19 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/gruzija-1996284538.html
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы - РИА Новости, 30.01.2025
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
Еще один наемник из Грузии, Георгий Гелашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Еще один наемник из Грузии, Георгий Гелашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Георгию Гелашвили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Гелашвили назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2022 году Гелашвили в качестве наемника вступил в военизированные формирования для участия в боевых действиях на стороне Украины. Отмечается, что он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Подчеркивается, что длительное время Гелашвили за вознаграждение участвовал в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
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россия, грузия, киев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Грузия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Еще один наемник из Грузии, воевавший на стороне Киева, заочно осужден заочно

© Фото : Следственный комитет РФГеоргий Гелашвили
Георгий Гелашвили - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Следственный комитет РФ
Георгий Гелашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Еще один наемник из Грузии, Георгий Гелашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Георгию Гелашвили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Гелашвили назначено наказание (заочно) в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2022 году Гелашвили в качестве наемника вступил в военизированные формирования для участия в боевых действиях на стороне Украины. Отмечается, что он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Подчеркивается, что длительное время Гелашвили за вознаграждение участвовал в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
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РоссияГрузияКиевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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