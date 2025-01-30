https://ria.ru/20250130/gruzija-1996238967.html

Грузия отказалась от российских овец в 2024 году

Грузия отказалась от российских овец в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2025

Грузия отказалась от российских овец в 2024 году

Грузия в прошлом году не покупала у России живых овец, при этом нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T05:13:00+03:00

2025-01-30T05:13:00+03:00

2025-01-30T05:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Грузия в прошлом году не покупала у России живых овец, при этом нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.Так, закупок живых овец в 2024 году у Москвы Тбилиси не делал, тогда как за 2023 год импорт составил более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Грузию небольшое количество лошадей — на 49 тысяч долларов (почти на четверть больше, чем годом ранее), и других животных — на 22 тысячи.При этом по итогам 2024 года кавказская страна увеличила импорт живого крупного рогатого скота из России почти на 20 процентов, или на два миллиона долларов — до 12,8 миллиона долларов. Эти показатели стали максимальными с 2014 года (более ранних данных нет). Грузия покупала именно домашний рогатый скот, но какой именно, в данных местной статслужбы не уточняется.Импорт российских свиней также вырос почти на 20 процентов, или на пять миллионов долларов — до 32,9 миллиона долларов. Объемы закупок стали максимальными с 2001 года (более ранних данных по торговле нет).В грузинском импорте живого крупного рогатого скота Россия по итогам прошедшего года заняла первое место, в тройку также вошли Эстония (1,3 миллиона долларов) и Латвия (1,1 миллиона). Также Россия стала первой по поставкам свиней. Кроме нее, Грузия покупала этих животных только у Бельги, но лишь на 307 тысяч долларов. Суммарный импорт Грузией живых животных из России по итогам 2024 года достиг 45,8 миллиона долларов, на 14 процентов превысив показатель 2023 года.

https://ria.ru/20241104/pivo-1981764924.html

https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, грузия, россия, тбилиси