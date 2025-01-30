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Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2025
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19:46 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/fitso-1996481716.html
Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине
Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2025
Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:46:00+03:00
2025-01-30T19:46:00+03:00
украина
словакия
брюссель
роберт фицо
евросоюз
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. "В понедельник неформальный саммит в Брюсселе, на который я поеду, уже есть договоренность с коллегами, что я пожертвую частью этого саммита, чтобы встретиться с комиссаром по энергетике… Cнова повторю, что если буду видеть, что (Владимир) Зеленский водил нас за нос (в вопросе транзита газа - ред.), то приступлю к взаимным мерам в ходе ближайших мер, среди которых будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо журналистам в четверг. Ранее Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250130/gaz-1996418454.html
https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html
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украина, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину
Украина, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Евросоюз, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, транзит газа через Украину
Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине

Фицо напомнит ЕК о готовности блокировать помощь Киеву из-за остановки транзита

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
«
"В понедельник неформальный саммит в Брюсселе, на который я поеду, уже есть договоренность с коллегами, что я пожертвую частью этого саммита, чтобы встретиться с комиссаром по энергетике… Cнова повторю, что если буду видеть, что (Владимир) Зеленский водил нас за нос (в вопросе транзита газа - ред.), то приступлю к взаимным мерам в ходе ближайших мер, среди которых будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо журналистам в четверг.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Словакии рассказали о последствиях остановки транзита газа из России
Вчера, 17:08
Ранее Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров
29 января, 19:12
 
УкраинаСловакияБрюссельРоберт ФицоЕвросоюзГазпромНациональный антитеррористический комитет РФтранзит газа через Украину
 
 
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