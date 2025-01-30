https://ria.ru/20250130/fitso-1996481716.html

Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине

Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2025

Фицо напомнил о готовности Словакии заблокировать помощь Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:46:00+03:00

2025-01-30T19:46:00+03:00

2025-01-30T19:46:00+03:00

украина

словакия

брюссель

роберт фицо

евросоюз

газпром

национальный антитеррористический комитет рф

транзит газа через украину

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg

БРАТИСЛАВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. "В понедельник неформальный саммит в Брюсселе, на который я поеду, уже есть договоренность с коллегами, что я пожертвую частью этого саммита, чтобы встретиться с комиссаром по энергетике… Cнова повторю, что если буду видеть, что (Владимир) Зеленский водил нас за нос (в вопросе транзита газа - ред.), то приступлю к взаимным мерам в ходе ближайших мер, среди которых будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо журналистам в четверг. Ранее Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250130/gaz-1996418454.html

https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html

украина

словакия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину