https://ria.ru/20250130/filat-1996287173.html

Кишинев и Тирасполь должны проводить переговоры с участием ЕС, заявил Филат

Кишинев и Тирасполь должны проводить переговоры с участием ЕС, заявил Филат - РИА Новости, 30.01.2025

Кишинев и Тирасполь должны проводить переговоры с участием ЕС, заявил Филат

Кишинев и Тирасполь должны проводить переговоры по вопросам поставок газа в Приднестровье публично с участием представителей ЕС, чтобы граждане понимали, что... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:06:00+03:00

2025-01-30T11:06:00+03:00

2025-01-30T11:06:00+03:00

в мире

кишинев

тирасполь

молдавия

влад филат

дорин речан

евросоюз

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397560_0:36:1342:791_1920x0_80_0_0_f7d3ad6dcd09fc3ab71e4501834c0585.jpg

КИШИНЕВ, 30 янв - РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны проводить переговоры по вопросам поставок газа в Приднестровье публично с участием представителей ЕС, чтобы граждане понимали, что происходит, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат. Ранее молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. "Обеспечьте прозрачность диалога Кишинева и Тирасполя, прекратите закулисные игры! Насмешкой является то, что обсуждения вопросов электроснабжения и поставок природного газа окутаны двусмысленностями и противоречивыми заявлениями. Требую, чтобы все переговоры между Кишиневом и Тирасполем проходили с участием представителей Евросоюза, были публичными и транслировались в прямом эфире", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что живущие на обоих берегах Днестра имеют право знать правду без манипуляций и выборочных толкований. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

кишинев

тирасполь

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, влад филат, дорин речан, евросоюз, газпром, транзит газа через украину