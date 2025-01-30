https://ria.ru/20250130/ermitazh-1996353211.html
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения об угрозе
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения об угрозе - РИА Новости, 30.01.2025
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения об угрозе
Государственный Эрмитаж работает в штатном режиме после проверки из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, подозрительных предметов не обнаружено,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:58:00+03:00
2025-01-30T13:58:00+03:00
2025-01-30T13:58:00+03:00
происшествия
россия
государственный эрмитаж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Государственный Эрмитаж работает в штатном режиме после проверки из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил музей. Ранее в четверг в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыли, началась проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Отмечалось, что вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд. "Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлен. Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено", - сообщает музей в своем Telegram-канале. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html
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происшествия, россия, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Эрмитаж работает в штатном режиме после сообщения об угрозе
Эрмитаж работает в штатном режиме после проверки из-за сообщения о минировании