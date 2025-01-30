https://ria.ru/20250130/energodar-1996420858.html

В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город

В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город - РИА Новости, 30.01.2025

В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город

Украинские войска в последнее время активизировали попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил врио главы администрации города Максим... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:17:00+03:00

2025-01-30T17:17:00+03:00

2025-01-30T17:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска в последнее время активизировали попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов. "Уважаемые энергодарцы, в последнее время активизировались попытки атак на Энергодар со стороны ВСУ. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - написал Пухов в Telegram-канале. По его словам, последняя атака дрона-камикадза на город была совершена в четверг. "Пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет", - отметил Пухов. Врио главы города подчеркнул, что целью подобных атак противника является попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре.

https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, россия