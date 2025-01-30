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В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/energodar-1996420858.html
В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город
В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город - РИА Новости, 30.01.2025
В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город
Украинские войска в последнее время активизировали попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил врио главы администрации города Максим... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:17:00+03:00
2025-01-30T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска в последнее время активизировали попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов. "Уважаемые энергодарцы, в последнее время активизировались попытки атак на Энергодар со стороны ВСУ. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - написал Пухов в Telegram-канале. По его словам, последняя атака дрона-камикадза на город была совершена в четверг. "Пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет", - отметил Пухов. Врио главы города подчеркнул, что целью подобных атак противника является попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре.
https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина, Россия
В Энергодаре обвинили Украину в активизации атак на город

Пухов: ВСУ активизировали попытки атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска в последнее время активизировали попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.
"Уважаемые энергодарцы, в последнее время активизировались попытки атак на Энергодар со стороны ВСУ. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - написал Пухов в Telegram-канале.
По его словам, последняя атака дрона-камикадза на город была совершена в четверг.
"Пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет", - отметил Пухов.
Врио главы города подчеркнул, что целью подобных атак противника является попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСУкраинаРоссия
 
 
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