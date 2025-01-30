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Ефимов: участок предоставят для строительства производства мебели в Москве - РИА Новости, 30.01.2025
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14:15 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/efimov-1996312625.html
Ефимов: участок предоставят для строительства производства мебели в Москве
Ефимов: участок предоставят для строительства производства мебели в Москве - РИА Новости, 30.01.2025
Ефимов: участок предоставят для строительства производства мебели в Москве
Москва предоставит земельный участок для строительства мебельного производства в районе Очаково-Матвеевское по инвестиционному проекту, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:15:00+03:00
2025-01-30T14:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Москва предоставит земельный участок для строительства мебельного производства в районе Очаково-Матвеевское по инвестиционному проекту, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На западе столицы появится новый производственный комплекс по выпуску мебели. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город без проведения торгов предоставит инвестору земельный участок в районе Рябиновой улицы. На предприятии будет создано более 300 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвестиции в проект могут превысить 4 миллиарда рублей.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что для реализации проекта город предоставил участок площадью 1,8 гектара. Здесь инвестор возведет производство площадью около 8,5 тысячи квадратных метров.Договор с инвестором заключат на пять лет, за которые необходимо запустить производство. В новом промышленном корпусе на западе столицы займутся изготовлением мебельных гарнитуров, офисных столов, деревянных стеновых панелей и трибун для мероприятий, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь они смогут реализовать инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20250128/efimov-1995793171.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: участок предоставят для строительства производства мебели в Москве

Ефимов: в Москве предоставят участок для строительства мебельного производства

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Москва предоставит земельный участок для строительства мебельного производства в районе Очаково-Матвеевское по инвестиционному проекту, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе столицы появится новый производственный комплекс по выпуску мебели. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город без проведения торгов предоставит инвестору земельный участок в районе Рябиновой улицы. На предприятии будет создано более 300 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что инвестиции в проект могут превысить 4 миллиарда рублей.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что для реализации проекта город предоставил участок площадью 1,8 гектара. Здесь инвестор возведет производство площадью около 8,5 тысячи квадратных метров.
Договор с инвестором заключат на пять лет, за которые необходимо запустить производство. В новом промышленном корпусе на западе столицы займутся изготовлением мебельных гарнитуров, офисных столов, деревянных стеновых панелей и трибун для мероприятий, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов. Здесь они смогут реализовать инвестиционные проекты.
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