https://ria.ru/20250130/efimov-1996180048.html

Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости

Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости - РИА Новости, 30.01.2025

Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости

Реорганизацию 16 московских площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляют их нынешние владельцы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:14:00+03:00

2025-01-30T09:14:00+03:00

2025-01-30T09:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Реорганизацию 16 московских площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляют их нынешние владельцы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, с сентября 2023 года число договоров КРТ с их правообладателями увеличилось практически вдвое – до 16."Сегодня они проводят редевелопмент 16 площадок общей площадью более 232 гектаров – участки семи бывших промзон и неэффективно используемые территории. Здесь будут построены современные жилые комплексы, объекты общественно-делового назначения и высокотехнологичные производства общей площадью более 4,1 миллиона квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Общий объем инвестиций в проекты, по его словам, оценивается в 1,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 78 миллиардов рублей. В общей сложности благодаря им в городе должно появиться 37,5 тысячи рабочих мест.Как уточняется в сообщении, площадки расположены в 16 районах Москвы. В том числе редевелопмент коснется территорий бывших промзон "Южный порт", "Грайвороново", "Кунцево", "Октябрьское Поле", "Магистральные улицы, "Братцево", "Коровино".Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в 2024 году с правообладателями территорий заключено шесть договоров. В их рамках предполагается строительство почти 2,2 миллиона "квадратов" жилой и деловой недвижимости на участках общей площадью свыше 69 гектаров.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что проектов КРТ за прошлый год выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250129/efimov-1996078790.html

https://ria.ru/20250129/moskva-1996019368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы