Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/efimov-1996180048.html
Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости
Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости - РИА Новости, 30.01.2025
Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости
Реорганизацию 16 московских площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляют их нынешние владельцы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:14:00+03:00
2025-01-30T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Реорганизацию 16 московских площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляют их нынешние владельцы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, с сентября 2023 года число договоров КРТ с их правообладателями увеличилось практически вдвое – до 16."Сегодня они проводят редевелопмент 16 площадок общей площадью более 232 гектаров – участки семи бывших промзон и неэффективно используемые территории. Здесь будут построены современные жилые комплексы, объекты общественно-делового назначения и высокотехнологичные производства общей площадью более 4,1 миллиона квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Общий объем инвестиций в проекты, по его словам, оценивается в 1,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 78 миллиардов рублей. В общей сложности благодаря им в городе должно появиться 37,5 тысячи рабочих мест.Как уточняется в сообщении, площадки расположены в 16 районах Москвы. В том числе редевелопмент коснется территорий бывших промзон "Южный порт", "Грайвороново", "Кунцево", "Октябрьское Поле", "Магистральные улицы, "Братцево", "Коровино".Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в 2024 году с правообладателями территорий заключено шесть договоров. В их рамках предполагается строительство почти 2,2 миллиона "квадратов" жилой и деловой недвижимости на участках общей площадью свыше 69 гектаров.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что проектов КРТ за прошлый год выросло в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250129/efimov-1996078790.html
https://ria.ru/20250129/moskva-1996019368.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe5fa4f35305eca30ee14806bec81c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 16 проектов КРТ в Москве реализуют правообладатели недвижимости

Ефимов: 16 московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Реорганизацию 16 московских площадок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляют их нынешние владельцы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, с сентября 2023 года число договоров КРТ с их правообладателями увеличилось практически вдвое – до 16.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Ефимов: на западе Москвы на внебюджетные средства возвели 34 нежилых здания
Вчера, 14:12
"Сегодня они проводят редевелопмент 16 площадок общей площадью более 232 гектаров – участки семи бывших промзон и неэффективно используемые территории. Здесь будут построены современные жилые комплексы, объекты общественно-делового назначения и высокотехнологичные производства общей площадью более 4,1 миллиона квадратных метров", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Общий объем инвестиций в проекты, по его словам, оценивается в 1,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 78 миллиардов рублей. В общей сложности благодаря им в городе должно появиться 37,5 тысячи рабочих мест.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Ефимов: четвертый участок дублера МКАД откроют в 2025 году
Вчера, 10:15
Как уточняется в сообщении, площадки расположены в 16 районах Москвы. В том числе редевелопмент коснется территорий бывших промзон "Южный порт", "Грайвороново", "Кунцево", "Октябрьское Поле", "Магистральные улицы, "Братцево", "Коровино".
Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в 2024 году с правообладателями территорий заключено шесть договоров. В их рамках предполагается строительство почти 2,2 миллиона "квадратов" жилой и деловой недвижимости на участках общей площадью свыше 69 гектаров.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что проектов КРТ за прошлый год выросло в 1,6 раза.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала