https://ria.ru/20250130/efimov-1996178873.html

Ефимов: в Троицке построят образовательный комплекс

Ефимов: в Троицке построят образовательный комплекс - РИА Новости, 30.01.2025

Ефимов: в Троицке построят образовательный комплекс

В Троицке в Новой Москве построят образовательный комплекс, состоящий из школы на 1350 учеников и детского сада на 350 места, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:15:00+03:00

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градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Троицке в Новой Москве построят образовательный комплекс, состоящий из школы на 1350 учеников и детского сада на 350 места, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Образовательный комплекс общей площадью 26,6 тысячи квадратных метров появится в микрорайоне Десна района Новые Ватутинки. Девелопером проекта выступит компания "РОСТ". Строители уже завершают монтаж монолитной части и гидроизоляцию стен."Объект образования возводят по адресу: район Троицк, квартал 4. В его составе появятся школа на 1350 мест и детский сад для 350 воспитанников. После завершения строительства объект передадут городу. Так, в составе школы предусмотрят лабораторно-исследовательские комплексы, зал для проведения мероприятий и ИТ-полигон. В проекте также предусмотрен амфитеатр. Детский сад, школа и спортивно-оздоровительный кластер будут находиться в разных частях комплекса. Завершить строительство планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в школьных кабинетах большую часть стен сделают из специального покрытия, на котором можно рисовать. В комплексе будет три спортивных зала. Спортивные площадки также разместят на прилегающей территории. Там же оборудуют беговые дорожки и игровые зоны для дошкольников.Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, всего в текущем году в Новой Москве планируется завершить строительство и реконструкцию около 30 учреждений образования.

https://ria.ru/20250129/efimov-1996078790.html

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