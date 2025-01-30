Ефимов: в Троицке построят образовательный комплекс
Ефимов: в Троицке в Новой Москве построят образовательный комплекс
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Троицке в Новой Москве построят образовательный комплекс, состоящий из школы на 1350 учеников и детского сада на 350 места, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Образовательный комплекс общей площадью 26,6 тысячи квадратных метров появится в микрорайоне Десна района Новые Ватутинки. Девелопером проекта выступит компания "РОСТ". Строители уже завершают монтаж монолитной части и гидроизоляцию стен.
"Объект образования возводят по адресу: район Троицк, квартал 4. В его составе появятся школа на 1350 мест и детский сад для 350 воспитанников. После завершения строительства объект передадут городу. Так, в составе школы предусмотрят лабораторно-исследовательские комплексы, зал для проведения мероприятий и ИТ-полигон. В проекте также предусмотрен амфитеатр. Детский сад, школа и спортивно-оздоровительный кластер будут находиться в разных частях комплекса. Завершить строительство планируется в 2026 году", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в школьных кабинетах большую часть стен сделают из специального покрытия, на котором можно рисовать. В комплексе будет три спортивных зала. Спортивные площадки также разместят на прилегающей территории. Там же оборудуют беговые дорожки и игровые зоны для дошкольников.
Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, всего в текущем году в Новой Москве планируется завершить строительство и реконструкцию около 30 учреждений образования.