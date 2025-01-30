https://ria.ru/20250130/diplomatiya-1995835369.html

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 30.01.2025

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:36:00+03:00

2025-01-30T00:36:00+03:00

2025-01-30T00:36:00+03:00

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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года. В 2012 году уровень дипломатических отношений России с Вьетнамом был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства. Вьетнам – один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие – Договор об основах дружественных отношений (1994) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001). Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях.Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое шесть раз посетил президент России (Владимир Путин – в 2001, 2006, 2013, 2017, и 2024; Дмитрий Медведев – в 2010 году). 28 июня -1 июля 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. 6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье". В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего Россию с рабочим визитом.Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 17 октября 2023 года состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом "на полях" Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекин (КНР).19-20 июня 2024 года президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам.20 июня состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом с участием официальных делегаций.В рамках государственного визита был принят и подписан ряд двусторонних документов. Кроме того, принято Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.Состоялись отдельные встречи президента России с высшим руководством Социалистической Республики Вьетнам. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.В Большом оперном театре Ханоя прошла встреча Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама с выпускниками советских и российских вузов. По окончании мероприятия лидеры послушали концертную программу. Затем состоялся торжественный прием от имени президента Вьетнама в честь президента России.Глава Российского государства также принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина.24 октября 2024 года на полях саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Российский президент заявил о поддержке стремления Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС. 14-15 января 2025 года Михаил Мишустин совершил свой первый визит в СРВ в качестве председателя правительства России. В Ханое прошли его встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом страны Лыонг Кыонгом, состоялись переговоры с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем, а также обмен мнениями с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Фам Минь Тинь и Михаил Мишустин встретились с представителями ведущих компаний двух стран. По итогам визита они подписали Совместное коммюнике. Был также подписан ряд других документов. Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. 28 сентября состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. 6 июля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Вьетнам, где провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном и встречи с высшим руководством страны. 12 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" Восточноазиатского саммита (ВАС) прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Буй Тхань Шона.30 августа 2023 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с постоянным заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву. 10 октября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с вице-премьером правительства, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном "на полях" Восточноазиатского саммита во Вьентьяне (Лаос).Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.15 октября 2023 года делегация Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ханой с официальным визитом. В ходе визита прошла его встреча с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Состоялись встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В рамках визита Вячеслав Володин также встретился с генеральным секретарем Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В рамках визита прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. 22 мая 2023 года председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Вьетнам. В ходе визита прошли его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем. Состоялась встреча с представителями Общества Вьетнамско-Российской Дружбы, возложение венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина – первого президента Вьетнама. 8-10 сентября 2024 года председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман посетил с официальным визитом Россию. 9 сентября состоялись двусторонние встречи Чан Тхань Мана с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 10 сентября председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также принял участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В тот же день Чан Тхань Ман встретился с руководителями думских фракций "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым и КПРФ Геннадием Зюгановым. 16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России (2008-2024) Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом. В ходе визита Николай Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Александру Пушкину в Ханое. 21 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Лам, который посетил Москву с рабочим визитом. 6 июля 2023 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу провел переговоры c заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны. 15 августа 2023 года Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом "на полях" XI Московской конференции по международной безопасности. 13 августа 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2024". 10 сентября 2024 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. Беседа состоялась "на полях" заседания высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге.Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Во многом его развитие стало возможным благодаря Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Он стал первым государством, с которым ЕАЭС подписал этот документ в 2015 году. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года.По данным ФТС России, в 2023 году взаимный товарооборот составил около пяти миллиардов долларов (+8,3%), в том числе российский экспорт – 1,1 миллиарда долларов (-16%), вьетнамский импорт – 3,9 миллиарда долларов (+18%).По данным Торгового представительства Вьетнама в России, за январь-май 2024 года двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией превысил 1,96 миллиарда долларов, увеличившись на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вьетнамский экспорт превысил 955,7 миллиона долларов, увеличившись на 44,7%, а импорт превысил 1,006 миллиарда долларов, увеличившись на 58,4%.В январе-октябре 2024 года взаимный товарооборот вырос на 24%. Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы. Импортируются электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция. Доля промышленных товаров составляет около 70% товарооборота. В январе 2025 года был подписан комплексный план по развитию российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года. Он включает конкретные шаги по увеличению числа совместных проектов и базовые решения по поддержке взаимных контактов в 13 ключевых отраслях экономики. План должен способствовать цели утроения взаимного товарооборота до 15 миллиардов долларов к 2030 году. Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 25-е заседание межправкомиссии прошло 11 сентября 2024 года. В 2019 году был создан Российско-Вьетнамский Деловой Совет. Его очередное заседание прошло 27 марта 2024.6-8 декабря 2023 года в Ханое прошла 5-я Российско-Вьетнамская промышленная выставка "Expo-Russia Vietnam 2023". По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама, в марте 2024 года Россия занимала 28-е место в списке иностранных инвесторов (совокупный объем капиталовложений – 970 миллионов долларов в рамках 171 проекта).Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории РФ и Вьетнама. С 1981 года работает СП "Вьетсовпетро" (49% - "Зарубежнефть", 51% - "Петровьетнам"). С 2008 года добычу углеводородов в Ненецком автономном округе ведет СК "Русвьетпетро" (51% - "Зарубежнефть" и 49% - "Петровьетнам"). Общий объем добычи – свыше 30 миллионов тонн нефти.В 2006 году в Ханое был создан Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Его учредители – Банк ВТБ (ПАО) и Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Они владеют равными долями (по 50%) уставного капитала. Это первый реально действующий проект сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир". Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами. В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз".Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". В апреле 2023 года сообщалось, что вьетнамские автомобили группы "ГАЗ" могут отправиться на экспорт.Россия традиционно вносит большой вклад в развитие гидроэнергетического потенциала Вьетнама. Компания "Русгидро" заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.Основные объекты вьетнамских инвестиций в России (всего – 17 проектов общей стоимостью около 2,8 миллиарда долларов) – совместное предприятие ООО "СК "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе, Многофункциональный культурно-деловой центр "Ханой-Москва", а также создаваемые в Московской и Калужской областях агропромышленные комплексы концерна "Ти-Эйч Тру-Милк".Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в центре постоянно работают 26 российских специалистов. В январе 2025 года в Ханое было подписано соглашение о передаче центру научно-исследовательского судна для проведения совместных морских научных исследований в акватории Вьетнама. 6 апреля 2023 года в Ханое было подписано обновленное Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий. Оно предусматривает организацию совместных морских научных экспедиций, в том числе в исключительной экономической зоне Вьетнама, проведение совместных научных мероприятий двух академий и реализацию программ международной академической мобильности научных и научно-педагогических работников. 6 апреля 2023 года было подписано Соглашение о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое. Его участники – Дальневосточный федеральный университет, ПАО "Сбербанк" и Ханойский государственный университет. Развивается сотрудничество в атомной энергетике. В 2011 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве 2-х энергоблоков АЭС Ниньтхуан-1 на 2,4 ГВт. В 2016 году проект был приостановлен. В ноябре 2024 года власти Вьетнама решили возобновить работы по строительству АЭС с намерением завершить их к 2030 году. Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии "Росатома" центра ядерной науки и технологий. В 2023 году был подписан контракт на разработку его технико-экономического обоснования, российская сторона уже приступила к разработке. В январе 2025 года Росатом Энергетические Проекты и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.В последние годы в России подготовлены около 300 специалистов из Вьетнама в этой области. Налаживается сотрудничество в сфере фармакологии. В январе 2025 года российская фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" открыла представительство во Вьетнаме. В этой связи лекарства курганского фармзавода "Синтез" будут поставляться во Вьетнам. Развивается военное сотрудничество. Вьетнам остается одним из крупнейших покупателей российского оружия. РФ поставляет для перевооружения вьетнамской армии многофункциональные истребители Су-30МК2, Су-27СК, ракеты, подводные лодки типа "Варшавянка" и др. В академии Генштаба обучаются вьетнамские специалисты военного дела, корабли Тихоокеанского флота заходят в Камрань и Дананг на швартовку и отдых, проводятся совместные маневры. Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в авиационной сфере, судостроении, усилении своих военно-морских сил.16 января 2025 года в Москве прошло 4-е заседание российско-вьетнамской рабочей группы по сотрудничеству в области обороны. Стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. В настоящее время в вузах РФ учится свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства РФ.Россия выделяет Вьетнаму одну из самых крупных квот на обучение иностранных граждан – тысячу мест в год. Для увеличения количества студентов по востребованным инженерным специальностям в 2023 году был создан Российско-Вьетнамский консорциум технических университетов. Прорабатывается вопрос создания в Ханое общеобразовательной школы на 900 учащихся с обучением на русском языке. Планируется, что ее деятельность будет проводиться по совместной интегрированной программе с углубленным изучением физико-математических и химико-биологических предметов, а также усиленной подготовкой к конкурсам и олимпиадам. По результатам обучения будут выдаваться аттестаты российского и вьетнамского образцов. В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП). В 2024 году обучение на базе института прошли больше 1,2 тысячи человек, для 35 вьетнамских русистов проведен очный курс повышения квалификации. С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.В 2024 году было направлено восемь специалистов. На 2025 год планируется командирование 10 преподавателей.Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. Большим успехом пользуются национальные недели кино, выставки картин и фотографий, выступления творческих коллективов.В мае 2019 году в Москве в присутствии глав правительств двух стран состоялась торжественная церемония открытия Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России. Закрытие "перекрестных" годов прошло в июле 2023 года в Ханое в увязке с Днями культуры России. В июле 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни вьетнамской культуры.15 января 2025 года министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе визита в Ханой провела встречу с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунгом.Была подписана Программа сотрудничества между министерствами на 2025-2027 годы. Вьетнам – традиционно популярное направление для пляжного отдыха в России, особенно в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 2023 году россияне совершили 125 тысяч поездок во Вьетнам. Это в три раза больше, чем в 2022 году. В 2024 году турпоток из России во Вьетнам вырос почти на 85%. По данным министерства туризма Вьетнама, россияне совершили 232 тысячи 300 визитов в эту страну. Это на 84,9% больше, чем в 2023 году (125 тысяч 610).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

вьетнам

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вьетнам, россия