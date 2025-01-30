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В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2025
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:25:00+03:00
2025-01-30T08:25:00+03:00
2025-01-30T08:26:00+03:00
происшествия
самарская область
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС. "Наши пожарные-спасатели… противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение... микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали", - говорится в сообщении. Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказывала содействие медикам и полицейским.
https://ria.ru/20250126/dtp-1995552847.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
При столкновении грузовика с микроавтобусом под Самарой погибли два человека