https://ria.ru/20250130/chelovek-1996251837.html

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2025

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:25:00+03:00

2025-01-30T08:25:00+03:00

2025-01-30T08:26:00+03:00

происшествия

самарская область

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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС. "Наши пожарные-спасатели… противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение... микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали", - говорится в сообщении. Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказывала содействие медикам и полицейским.

https://ria.ru/20250126/dtp-1995552847.html

самарская область

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происшествия, самарская область