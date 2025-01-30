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В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2025
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08:25 30.01.2025 (обновлено: 08:26 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/chelovek-1996251837.html
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2025
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:25:00+03:00
2025-01-30T08:26:00+03:00
происшествия
самарская область
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС. "Наши пожарные-спасатели… противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение... микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали", - говорится в сообщении. Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказывала содействие медикам и полицейским.
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

При столкновении грузовика с микроавтобусом под Самарой погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
"Наши пожарные-спасатели… противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение... микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали", - говорится в сообщении.
Противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказывала содействие медикам и полицейским.
На месте ДТП с легковыми автомобилями и микроавтобусом в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
26 января, 14:52
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
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