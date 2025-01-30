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"Раз в десятилетия". В США выступили со срочным призывом к Трампу по России
"Раз в десятилетия". В США выступили со срочным призывом к Трампу по России - РИА Новости, 30.01.2025
"Раз в десятилетия". В США выступили со срочным призывом к Трампу по России
Во время второго срока правления президента США Дональда Трампа Вашингтон должен заключить с Москвой комплексный договор по безопасности, заявил бывший советник РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:50:00+03:00
2025-01-30T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Во время второго срока правления президента США Дональда Трампа Вашингтон должен заключить с Москвой комплексный договор по безопасности, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Кто-то должен недвусмысленно донести это до президента, что появляется раз в десятилетия возможность прийти к соглашению, которое принесет пользу как нам, так и русским, и украинцам, и остальной Европе", — рассказал советник.По его словам, США следует как можно скорее встретиться с российским руководством, чтобы обсудить детали будущего соглашения по безопасности в Европе, которое предотвратит дальнейшее кровопролитие и боевые действия."Это называется дипломатией и переговорами, но нам (американцам. — Прим. ред.) не нужно делать самим себе лоботомию", — признал он.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".
https://ria.ru/20250129/panchenko-1996053348.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, европа
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Европа
"Раз в десятилетия". В США выступили со срочным призывом к Трампу по России
Макгрегор: при Трампе США и РФ должны заключить соглашение по безопасности