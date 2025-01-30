https://ria.ru/20250130/avstraliya-1996446463.html

В Австралии предупредили об опасности от двух крупных кенгуру

В Австралии предупредили об опасности от двух крупных кенгуру - РИА Новости, 30.01.2025

В Австралии предупредили об опасности от двух крупных кенгуру

Власти австралийского города Уиллоус штата Квинсленд предупредили население об опасности от двух крупных кенгуру после того, как мужчина попал в больницу с... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:24:00+03:00

2025-01-30T17:24:00+03:00

2025-01-30T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти австралийского города Уиллоус штата Квинсленд предупредили население об опасности от двух крупных кенгуру после того, как мужчина попал в больницу с серьезными травмами из-за нападения животного, сообщает в четверг телеканал ABC. "Общественность предупредили о двух крупных кенгуру в Центральном нагорье Квинсленда, которые могут представлять опасность", - отмечает канал. Как уточняет ABC, в среду 50-летний мужчина столкнулся с двумя животными, когда направлялся к своей машине рядом с домом. Самец напал на него, в результате чего мужчина получил серьезные раны груди и рук. Сейчас пострадавший находится в больнице, он в стабильном состоянии. По словам представителя местной пожарно-спасательной бригады Рика Андерхилла, рост кенгуру составлял около двух метров. "Обычно кенгуру в этом городе очень милые, люди кормят их… (Кенгуру - ред.) живут здесь уже много лет, и у нас никогда раньше не было проблем, но, к сожалению, эти два больших самца вздумали нападать на людей", - приводит телеканал слова Андерхилла. По данным правительства Австралии, обычно кенгуру не представляют опасности для человека, но могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или защищают своих детенышей.

https://ria.ru/20250114/avstraliya-1993729868.html

https://ria.ru/20250114/pauk-1993704313.html

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в мире, квинсленд, австралия