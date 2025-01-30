В Австралии предупредили об опасности от двух крупных кенгуру
В Австралии мужчина попал в больницу после нападения крупного кенгуру
Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Власти австралийского города Уиллоус штата Квинсленд предупредили население об опасности от двух крупных кенгуру после того, как мужчина попал в больницу с серьезными травмами из-за нападения животного, сообщает в четверг телеканал ABC.
"Общественность предупредили о двух крупных кенгуру в Центральном нагорье Квинсленда, которые могут представлять опасность", - отмечает канал.
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Как уточняет ABC, в среду 50-летний мужчина столкнулся с двумя животными, когда направлялся к своей машине рядом с домом. Самец напал на него, в результате чего мужчина получил серьезные раны груди и рук. Сейчас пострадавший находится в больнице, он в стабильном состоянии.
По словам представителя местной пожарно-спасательной бригады Рика Андерхилла, рост кенгуру составлял около двух метров.
"Обычно кенгуру в этом городе очень милые, люди кормят их… (Кенгуру - ред.) живут здесь уже много лет, и у нас никогда раньше не было проблем, но, к сожалению, эти два больших самца вздумали нападать на людей", - приводит телеканал слова Андерхилла.
По данным правительства Австралии, обычно кенгуру не представляют опасности для человека, но могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или защищают своих детенышей.
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