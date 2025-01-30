https://ria.ru/20250130/aviakatastrofy-1996317507.html

Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2025 годах

Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2025 годах - РИА Новости, 30.01.2025

Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2025 годах

около девяти часов вечера по местному времени региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 возле аэропорта... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:10:00+03:00

2025-01-30T12:10:00+03:00

2025-01-30T12:10:00+03:00

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202529 января около девяти часов вечера по местному времени региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне (США). Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines.На борту самолета находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории. Вертолет Black Hawk предположительно совершал тренировочный полет, на его борту было трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет. Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщил, что тела 18 погибших достали из реки Потомак, куда упал пассажирский лайнер. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана вертолета и самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.29 января в Южном Судане самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity.В результате авиакатастрофы погибли 20 человек. Среди погибших были двое граждан Китая и один индиец.202429 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, летевший из Бангкока в Муан в Южной Корее, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту самолета находился 181 человек, 179 человек погибли.Два члена экипажа выжили. Они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести и были госпитализированы. Как отмечает агентство Ренхап, эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи.25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе. Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау. 9 августа в городе Виньеду (Бразилия) разбился пассажирский самолет ATR 72-500 бразильской авиакомпании Voepass. Самолет французского производства вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) и упал в районе Виньеду на один из жилых районов города. Все 61 человек, находившиеся на борту, погибли. На земле никто не пострадал.24 июля при вылете из аэропорта Катманду (Непал) потерпел катастрофу самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании Saurya Airlines. Всего на борту самолета, который должен был следовать в непальский города Покхара, было 19 человек. Согласно данным авиакомпании, самолет выполнял тестовый полет, на его борту находился технический персонал авиакомпании. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек, отметив, что один человек выжил, у него тяжелые ранения. По данным пресс-службы аэропорта, это командир самолета, его доставили в больницу. 11 марта в международном аэропорту Окленда (Новая Зеландия) совершил жесткую посадку Boeing 787-9 Dreamliner чилийской авиакомпании Latam Airlines. Пострадали около 50 человек. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия. 13 человек были госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Всего на борту находились 272 человека. 202329 октября в Бразилии пассажирский самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании ART Táxi Aéreo Ltda разбился вскоре после взлета из международного аэропорта Риу-Бранку-Пласиду-де-Кастро. В результате ЧП погибли два пилота и десять пассажиров. 16 сентября пассажирский самолет Embraer EMB-110 "Bandeirante" авиакомпании Manaus Aerotaxi, который летел из столицы штата Манауса в Барселуш, разбился в муниципалитете Барселуш бразильского штата Амазонас. Все находившиеся на его борту 14 человек погибли. 15 января в Непале потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду. Все находившиеся на борту 72 человека (четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян) погибли. 202229 мая в Непале врезался в гору и развалился на части самолет авиакомпании Tara Air, вылетевший из аэропорта города Покхара. Погибли все 25 человек (три члена экипажа и 22 пассажира). 21 марта пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. На борту самолета находились 123 пассажира и девять членов экипажа, все они погибли. 202110 октября в Татарстане самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.6 июля самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли. 9 января Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Индонезии. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал у острова Лаки. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. По информации главы Национального комитета по безопасности на транспорте, что борту самолета были только граждане Индонезии. 20207 августа в индийском городе Кожикоде совершил жесткую посадку самолет Boeing-737 авиакомпании Air India, совершавший рейс из Дубая. На борту находились 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа. В результате крушения кабина пилотов и передняя часть самолета были полностью разрушены. Погибли 18 человек, включая двух членов экипажа, более 140 человек получили травмы. 22 мая самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. При первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка. 5 февраля самолет Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир – Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены. 8 января выполнявший рейс в Киев (Украина) Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские власти сначала заявляли, что лайнер загорелся и упал из-за технических неполадок с двигателем. Но 11 января Генштаб иранских Вооруженных сил признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно – за крылатую ракету. 201927 декабря в Алма-Ате (Казахстан) рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту самолета было 98 человек, включая пять членов экипажа. В результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали. 10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана. 24 ноября в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee потерпел крушение через три минуты после взлета. Погибли как минимум 29 человек. 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. 10 марта самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – представители 35 стран, в том числе трое россиян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, авиакатастрофы