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В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
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23:43 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996508839.html
В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне
В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:43:00+03:00
2025-01-30T23:43:00+03:00
в мире
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом, но пока не комментирует сообщения о нехватке персонала, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман. "Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Всё это будет частью расследования. Но пока мы не можем комментировать то, что сообщается в СМИ, пока не проверим и не проанализируем эти сведения", – сказал Инман. Ранее газета The New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами. Как ранее сообщалось, столкновение произошло при заходе на посадку регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете – три человека.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html
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60
в мире, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне

NTSB пока не комментирует сообщения о нехватке диспетчеров в аэропорту Рейгана

© AP Photo / Kevin WolfПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом, но пока не комментирует сообщения о нехватке персонала, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман.
«
"Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Всё это будет частью расследования. Но пока мы не можем комментировать то, что сообщается в СМИ, пока не проверим и не проанализируем эти сведения", – сказал Инман.
Ранее газета The New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.
Как ранее сообщалось, столкновение произошло при заходе на посадку регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете – три человека.
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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