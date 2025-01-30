В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне
NTSB пока не комментирует сообщения о нехватке диспетчеров в аэропорту Рейгана
© AP Photo / Kevin WolfПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Kevin Wolf
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом, но пока не комментирует сообщения о нехватке персонала, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман.
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"Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Всё это будет частью расследования. Но пока мы не можем комментировать то, что сообщается в СМИ, пока не проверим и не проанализируем эти сведения", – сказал Инман.
Ранее газета The New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.
Как ранее сообщалось, столкновение произошло при заходе на посадку регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете – три человека.