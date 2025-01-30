https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996508839.html

В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне

В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

В США изучают информацию о нагрузке на авиадиспетчеров при ЧП в Вашингтоне

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:43:00+03:00

2025-01-30T23:43:00+03:00

2025-01-30T23:43:00+03:00

в мире

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом, но пока не комментирует сообщения о нехватке персонала, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман. "Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Всё это будет частью расследования. Но пока мы не можем комментировать то, что сообщается в СМИ, пока не проверим и не проанализируем эти сведения", – сказал Инман. Ранее газета The New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами. Как ранее сообщалось, столкновение произошло при заходе на посадку регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете – три человека.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996255658.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном