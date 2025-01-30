https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996483487.html

Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран

Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран

На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:56:00+03:00

2025-01-30T19:56:00+03:00

2025-01-30T20:11:00+03:00

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996258773_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3fdff5eff09f2f86727a330e6cdf45b6.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп."Было еще несколько (граждан других стран - ред.). Мы объявим об этом примерно через час", – сказал он, выступая в Белом доме.Также президент отметил, что США на связи с этими странами в связи с трагедией.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

сша

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, дональд трамп