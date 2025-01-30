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Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран - РИА Новости, 30.01.2025
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19:56 30.01.2025 (обновлено: 20:11 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996483487.html
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран
На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:56:00+03:00
2025-01-30T20:11:00+03:00
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп."Было еще несколько (граждан других стран - ред.). Мы объявим об этом примерно через час", – сказал он, выступая в Белом доме.Также президент отметил, что США на связи с этими странами в связи с трагедией.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html
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в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, дональд трамп
В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Дональд Трамп
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран

Трамп: скоро будет объявлено представители каких стран летели в упавшем самолете

© Getty Images / Andrew HarnikПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп.
«
"Было еще несколько (граждан других стран - ред.). Мы объявим об этом примерно через час", – сказал он, выступая в Белом доме.
Также президент отметил, что США на связи с этими странами в связи с трагедией.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Вчера, 19:30
 
В миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАДональд Трамп
 
 
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