https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996483487.html
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран
На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:56:00+03:00
2025-01-30T19:56:00+03:00
2025-01-30T20:11:00+03:00
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. На борту потерпевшего крушение в США самолета были представители нескольких стран, Вашингтон на связи с ними, сообщил президент США Дональд Трамп."Было еще несколько (граждан других стран - ред.). Мы объявим об этом примерно через час", – сказал он, выступая в Белом доме.Также президент отметил, что США на связи с этими странами в связи с трагедией.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, дональд трамп
В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Дональд Трамп
Трамп: на борту упавшего в США самолета были представители нескольких стран
Трамп: скоро будет объявлено представители каких стран летели в упавшем самолете