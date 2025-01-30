https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html

Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе

Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе

США уже "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:50:00+03:00

2025-01-30T19:50:00+03:00

2025-01-30T23:09:00+03:00

в мире

россия

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

дональд трамп

евгения шишкова

вадим наумов

american airlines

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США уже "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил президент США Дональд Трамп в четверг."Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать", — заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.При этом он сообщил, что не обсуждал эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines