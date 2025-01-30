Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 30.01.2025 (обновлено: 23:09 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе
США уже "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:50:00+03:00
2025-01-30T23:09:00+03:00
в мире
россия
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
дональд трамп
евгения шишкова
вадим наумов
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996242447_0:21:1608:926_1920x0_80_0_0_d4e8a24601f739f8d2bed08b11acb940.png
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США уже "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил президент США Дональд Трамп в четверг.&quot;Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать&quot;, — заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.При этом он сообщил, что не обсуждал эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996242447_287:0:1522:926_1920x0_80_0_0_c6f570b8dd323e1ba1bd1718a179cebd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, дональд трамп, евгения шишкова, вадим наумов, american airlines
В мире, Россия, США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе

Трамп заявил, что США уже в контакте с РФ по поводу погибших в авиакатастрофе

© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. США уже "в контакте" с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и помогут отправить в РФ их тела, заявил президент США Дональд Трамп в четверг.
«

"Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать", — заявил Трамп журналистам на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.

При этом он сообщил, что не обсуждал эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
Вчера, 19:30
 
В миреРоссияСШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономДональд ТрампЕвгения ШишковаВадим НаумовAmerican Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала