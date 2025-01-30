https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996249307.html
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак - РИА Новости, 30.01.2025
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак
Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщает со ссылкой на полицию телеканал CBS. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:00:00+03:00
2025-01-30T08:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщает со ссылкой на полицию телеканал CBS."Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", - говорится в сообщении.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248030.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, канзас, сша
Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Канзас, США
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак
Тела 18 жертв столкновения самолета и вертолета достали из реки в Вашингтоне