Рейтинг@Mail.ru
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.01.2025 (обновлено: 08:10 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996249307.html
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак - РИА Новости, 30.01.2025
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак
Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщает со ссылкой на полицию телеканал CBS. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:00:00+03:00
2025-01-30T08:10:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
канзас
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщает со ссылкой на полицию телеканал CBS."Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", - говорится в сообщении.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248030.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
вашингтон (штат)
канзас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, канзас, сша
Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Канзас, США
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак

Тела 18 жертв столкновения самолета и вертолета достали из реки в Вашингтоне

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер, сообщает со ссылкой на полицию телеканал CBS.
"Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
07:44
Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2024 годах
25 декабря 2024, 12:21
 
Вашингтон (штат)В миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономКанзасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала