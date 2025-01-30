https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248030.html

American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы

American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025

American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы

Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:44:00+03:00

2025-01-30T07:44:00+03:00

2025-01-30T07:45:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

канзас

дональд трамп

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_193:0:4513:2430_1920x0_80_0_0_53a90c6eac35d5aaf804eccb174606c1.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы. "Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа. Мы находимся на связи с властями и помогаем в ликвидации последствий ЧС", - сообщили в компании. Перевозчик заявил, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и несколько тел погибших. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996243682.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

сша

вашингтон (штат)

канзас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), канзас, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном