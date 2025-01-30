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American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
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07:44 30.01.2025 (обновлено: 07:45 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248030.html
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы - РИА Новости, 30.01.2025
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:44:00+03:00
2025-01-30T07:45:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
канзас
дональд трамп
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы. "Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа. Мы находимся на связи с властями и помогаем в ликвидации последствий ЧС", - сообщили в компании. Перевозчик заявил, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и несколько тел погибших. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996243682.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), канзас, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Вашингтон (штат), Канзас, Дональд Трамп, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы

American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы

© AP Photo / Charles KrupaСамолет авиакомпании American Airlines
Самолет авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы.
"Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа. Мы находимся на связи с властями и помогаем в ликвидации последствий ЧС", - сообщили в компании.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
На самолете, потерпевшем крушение в США, было 64 человека
06:40
Перевозчик заявил, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.
Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и несколько тел погибших.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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