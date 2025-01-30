https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246550.html

В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны

В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны - РИА Новости, 30.01.2025

В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила в соцсети Х, что задействовала все ресурсы береговой охраны для поисково-спасательной операции вблизи... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:20:00+03:00

2025-01-30T07:20:00+03:00

2025-01-30T07:21:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

рональд рейган

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила в соцсети Х, что задействовала все ресурсы береговой охраны для поисково-спасательной операции вблизи Вашингтона, где гражданский самолет столкнулся с военным вертолетом."Мы развертываем все доступные ресурсы береговой охраны США для поисково-спасательных работ в связи с этим ужасным инцидентом в DCA (Национальный аэропорт Рональда Рейгана – ред.)", – говорится в заявлении Ноэм.

https://ria.ru/20250130/pentagon-1996245161.html

сша

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), рональд рейган, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном