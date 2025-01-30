https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246550.html
В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны
В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны - РИА Новости, 30.01.2025
В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила в соцсети Х, что задействовала все ресурсы береговой охраны для поисково-спасательной операции вблизи... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:20:00+03:00
2025-01-30T07:20:00+03:00
2025-01-30T07:21:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
рональд рейган
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила в соцсети Х, что задействовала все ресурсы береговой охраны для поисково-спасательной операции вблизи Вашингтона, где гражданский самолет столкнулся с военным вертолетом."Мы развертываем все доступные ресурсы береговой охраны США для поисково-спасательных работ в связи с этим ужасным инцидентом в DCA (Национальный аэропорт Рональда Рейгана – ред.)", – говорится в заявлении Ноэм.
https://ria.ru/20250130/pentagon-1996245161.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), рональд рейган, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США после авиакатастрофы развернут доступные ресурсы береговой охраны
Береговая охрана США подключится к спасательной операции в аэропорту Рейгана