https://ria.ru/20250130/armeniya-1996368552.html

ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении

ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении - РИА Новости, 30.01.2025

ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении

Совет ЕС на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном, говорится в распространенном заявления Совета... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:40:00+03:00

2025-01-30T14:40:00+03:00

2025-01-30T14:52:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Совет ЕС на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном, говорится в распространенном заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата Европейской миссии в Армении на два года – до 19 февраля 2027 года с бюджетом в 44 миллиона евро", - говорится в документе.В Совете ЕС напомнили, что в задачу этой миссии входит наблюдение и подготовка докладов о "ситуации на земле". По замыслу Брюсселя, эта миссия должна способствовать безопасности в затронутых конфликтом зонах, а также способствовать восстановлению доверяя между Арменией и Азербайджаном.Всего в миссии работают порядка 200 человек из числа иностранных и принятых на месте сотрудников.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".

https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html

https://ria.ru/20250127/armenija-1995708550.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, азербайджан, евросоюз