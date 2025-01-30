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ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении - РИА Новости, 30.01.2025
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14:40 30.01.2025 (обновлено: 14:52 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/armeniya-1996368552.html
ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении
ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении - РИА Новости, 30.01.2025
ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении
Совет ЕС на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном, говорится в распространенном заявления Совета... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:40:00+03:00
2025-01-30T14:52:00+03:00
в мире
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азербайджан
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Совет ЕС на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном, говорится в распространенном заявления Совета Евросоюза."Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата Европейской миссии в Армении на два года – до 19 февраля 2027 года с бюджетом в 44 миллиона евро", - говорится в документе.В Совете ЕС напомнили, что в задачу этой миссии входит наблюдение и подготовка докладов о "ситуации на земле". По замыслу Брюсселя, эта миссия должна способствовать безопасности в затронутых конфликтом зонах, а также способствовать восстановлению доверяя между Арменией и Азербайджаном.Всего в миссии работают порядка 200 человек из числа иностранных и принятых на месте сотрудников.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html
https://ria.ru/20250127/armenija-1995708550.html
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в мире, армения, азербайджан, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Евросоюз
ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении

ЕС на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Совет ЕС на два года продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном, говорится в распространенном заявления Совета Евросоюза.
"Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата Европейской миссии в Армении на два года – до 19 февраля 2027 года с бюджетом в 44 миллиона евро", - говорится в документе.
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В Совете ЕС напомнили, что в задачу этой миссии входит наблюдение и подготовка докладов о "ситуации на земле". По замыслу Брюсселя, эта миссия должна способствовать безопасности в затронутых конфликтом зонах, а также способствовать восстановлению доверяя между Арменией и Азербайджаном.
Всего в миссии работают порядка 200 человек из числа иностранных и принятых на месте сотрудников.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
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