Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике
Глава МИД Канады Жоли: страны НАТО должны сотрудничать в Арктике
Арктика. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Страны НАТО должны сотрудничать в Арктике, поскольку в регионе повышается напряжение, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Это очень отличается от предыдущих подходов Канады, не говорить о НАТО или других типах партнерства в Арктике. Очень долго Арктика рассматривалась как северный регион с низким напряжением, теперь мы знаем, что времена и геополитика изменились, поэтому нужно тесное взаимодействие стран НАТО в Арктике", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга об итогах ее встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы". Возобновление встреч не обсуждается, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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