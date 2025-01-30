https://ria.ru/20250130/arktika-1996238230.html

Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике

Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике - РИА Новости, 30.01.2025

Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике

Страны НАТО должны сотрудничать в Арктике, поскольку в регионе повышается напряжение, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:55:00+03:00

2025-01-30T04:55:00+03:00

2025-01-30T04:56:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Страны НАТО должны сотрудничать в Арктике, поскольку в регионе повышается напряжение, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. "Это очень отличается от предыдущих подходов Канады, не говорить о НАТО или других типах партнерства в Арктике. Очень долго Арктика рассматривалась как северный регион с низким напряжением, теперь мы знаем, что времена и геополитика изменились, поэтому нужно тесное взаимодействие стран НАТО в Арктике", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга об итогах ее встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы". Возобновление встреч не обсуждается, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дания, мелани жоли, марко рубио, мария захарова