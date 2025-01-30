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Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике - РИА Новости, 30.01.2025
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04:55 30.01.2025 (обновлено: 04:56 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/arktika-1996238230.html
Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике
Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике - РИА Новости, 30.01.2025
Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике
Страны НАТО должны сотрудничать в Арктике, поскольку в регионе повышается напряжение, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. РИА Новости, 30.01.2025
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россия
сша
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мелани жоли
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Страны НАТО должны сотрудничать в Арктике, поскольку в регионе повышается напряжение, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. "Это очень отличается от предыдущих подходов Канады, не говорить о НАТО или других типах партнерства в Арктике. Очень долго Арктика рассматривалась как северный регион с низким напряжением, теперь мы знаем, что времена и геополитика изменились, поэтому нужно тесное взаимодействие стран НАТО в Арктике", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга об итогах ее встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы". Возобновление встреч не обсуждается, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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россия, сша, дания, мелани жоли, марко рубио, мария захарова
Россия, США, Дания, Мелани Жоли, Марко Рубио, Мария Захарова
Глава МИД Канады призвала страны НАТО сотрудничать в Арктике

Глава МИД Канады Жоли: страны НАТО должны сотрудничать в Арктике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Страны НАТО должны сотрудничать в Арктике, поскольку в регионе повышается напряжение, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Это очень отличается от предыдущих подходов Канады, не говорить о НАТО или других типах партнерства в Арктике. Очень долго Арктика рассматривалась как северный регион с низким напряжением, теперь мы знаем, что времена и геополитика изменились, поэтому нужно тесное взаимодействие стран НАТО в Арктике", - сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга об итогах ее встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы". Возобновление встреч не обсуждается, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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РоссияСШАДанияМелани ЖолиМарко РубиоМария Захарова
 
 
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