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Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 30.01.2025
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07:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248763.html
Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую"
Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 30.01.2025
Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую"
Замена поставщика оборудования для строящейся в Турции АЭС "Аккую", видимо, отразится на сроках реализации проекта, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:50:00+03:00
2025-01-30T07:50:00+03:00
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Замена поставщика оборудования для строящейся в Турции АЭС "Аккую", видимо, отразится на сроках реализации проекта, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Поставщика пришлось менять, это заняло какое-то время и, видимо, отразится на сроках завершения соответствующих работ и в целом реализации проекта. Как именно – думают сейчас эксперты", - заявил дипломат. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html
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турция, россия, германия, алексей ерхов, александр новак, денис сеземин, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Россия, Германия, Алексей Ерхов, Александр Новак, Денис Сеземин, АЭС "Аккую", Siemens, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую"

Посол Ерхов: замена поставщика оборудования для АЭС "Аккую" отразится на сроках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
1-й энергоблок строящейся атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Замена поставщика оборудования для строящейся в Турции АЭС "Аккую", видимо, отразится на сроках реализации проекта, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Поставщика пришлось менять, это заняло какое-то время и, видимо, отразится на сроках завершения соответствующих работ и в целом реализации проекта. Как именно – думают сейчас эксперты", - заявил дипломат.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"
4 января, 22:05
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"
1 ноября 2024, 07:42
 
ТурцияРоссияГерманияАлексей ЕрховАлександр НовакДенис СеземинАЭС "Аккую"SiemensГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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