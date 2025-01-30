Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую"
Посол Ерхов: замена поставщика оборудования для АЭС "Аккую" отразится на сроках
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Замена поставщика оборудования для строящейся в Турции АЭС "Аккую", видимо, отразится на сроках реализации проекта, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Поставщика пришлось менять, это заняло какое-то время и, видимо, отразится на сроках завершения соответствующих работ и в целом реализации проекта. Как именно – думают сейчас эксперты", - заявил дипломат.
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
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