https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248763.html

Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую"

Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 30.01.2025

Посол рассказал о замене поставщика оборудования для АЭС "Аккую"

Замена поставщика оборудования для строящейся в Турции АЭС "Аккую", видимо, отразится на сроках реализации проекта, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:50:00+03:00

2025-01-30T07:50:00+03:00

2025-01-30T07:50:00+03:00

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Замена поставщика оборудования для строящейся в Турции АЭС "Аккую", видимо, отразится на сроках реализации проекта, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Поставщика пришлось менять, это заняло какое-то время и, видимо, отразится на сроках завершения соответствующих работ и в целом реализации проекта. Как именно – думают сейчас эксперты", - заявил дипломат. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.

https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html

https://ria.ru/20241101/lavrov-1981268420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, германия, алексей ерхов, александр новак, денис сеземин, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"