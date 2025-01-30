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Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов - РИА Новости, 30.01.2025
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15:38 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/aeroport-1996387637.html
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов - РИА Новости, 30.01.2025
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов
Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:38:00+03:00
2025-01-30T15:38:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
рональд рейган
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, "сложнейшим" для пилотов коммерческой авиации в США. "Это не только (один из) самых загруженных, но и самый сложный аэропорт... Военная и коммерческая составляющие там объединены. Есть ограничения на то, где можно летать, как нужно садиться, и есть требования того, как быстро самолеты должны прилетать и вылетать", - заявил эксперт телеканалу CNN. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво, в свою очередь, сообщила телеканалу, что в воздушное пространство над аэропортом Рейгана нельзя входить, не находясь под полным контролем со стороны авиадиспетчеров. По ее словам, "многое может пойти не так, если слишком много воздушных судов находятся в очень тесном воздушном пространстве". Экс-чиновник добавила, что этот аэропорт был открыт несколько десятилетий назад, и его "должны были закрыть, потому что он расположен слишком близко к городу". Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996366756.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), рональд рейган, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Нью-Йорк (город), Рональд Рейган, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов

Суси назвал сложным для пилотов аэропорт, у которого произошла авиакатастрофа

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, "сложнейшим" для пилотов коммерческой авиации в США.
"Это не только (один из) самых загруженных, но и самый сложный аэропорт... Военная и коммерческая составляющие там объединены. Есть ограничения на то, где можно летать, как нужно садиться, и есть требования того, как быстро самолеты должны прилетать и вылетать", - заявил эксперт телеканалу CNN.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво, в свою очередь, сообщила телеканалу, что в воздушное пространство над аэропортом Рейгана нельзя входить, не находясь под полным контролем со стороны авиадиспетчеров. По ее словам, "многое может пойти не так, если слишком много воздушных судов находятся в очень тесном воздушном пространстве". Экс-чиновник добавила, что этот аэропорт был открыт несколько десятилетий назад, и его "должны были закрыть, потому что он расположен слишком близко к городу".
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Обломки самолета American Airlines на месте крушения после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреСШАНью-Йорк (город)Рональд РейганСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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