https://ria.ru/20250130/aeroport-1996387637.html

Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов

Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов - РИА Новости, 30.01.2025

Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов

Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:38:00+03:00

2025-01-30T15:38:00+03:00

2025-01-30T15:38:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

рональд рейган

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, "сложнейшим" для пилотов коммерческой авиации в США. "Это не только (один из) самых загруженных, но и самый сложный аэропорт... Военная и коммерческая составляющие там объединены. Есть ограничения на то, где можно летать, как нужно садиться, и есть требования того, как быстро самолеты должны прилетать и вылетать", - заявил эксперт телеканалу CNN. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво, в свою очередь, сообщила телеканалу, что в воздушное пространство над аэропортом Рейгана нельзя входить, не находясь под полным контролем со стороны авиадиспетчеров. По ее словам, "многое может пойти не так, если слишком много воздушных судов находятся в очень тесном воздушном пространстве". Экс-чиновник добавила, что этот аэропорт был открыт несколько десятилетий назад, и его "должны были закрыть, потому что он расположен слишком близко к городу". Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html

https://ria.ru/20250130/krushenie-1996366756.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), рональд рейган, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном