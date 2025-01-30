https://ria.ru/20250130/aeroport-1996387637.html
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов - РИА Новости, 30.01.2025
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов
Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:38:00+03:00
2025-01-30T15:38:00+03:00
2025-01-30T15:38:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
рональд рейган
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, "сложнейшим" для пилотов коммерческой авиации в США. "Это не только (один из) самых загруженных, но и самый сложный аэропорт... Военная и коммерческая составляющие там объединены. Есть ограничения на то, где можно летать, как нужно садиться, и есть требования того, как быстро самолеты должны прилетать и вылетать", - заявил эксперт телеканалу CNN. Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво, в свою очередь, сообщила телеканалу, что в воздушное пространство над аэропортом Рейгана нельзя входить, не находясь под полным контролем со стороны авиадиспетчеров. По ее словам, "многое может пойти не так, если слишком много воздушных судов находятся в очень тесном воздушном пространстве". Экс-чиновник добавила, что этот аэропорт был открыт несколько десятилетий назад, и его "должны были закрыть, потому что он расположен слишком близко к городу". Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996366756.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_816f0d77e2a7827f721e0272d9bbd13a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), рональд рейган, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Нью-Йорк (город), Рональд Рейган, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Эксперт назвал аэропорт в Вашингтоне сложным для пилотов
Суси назвал сложным для пилотов аэропорт, у которого произошла авиакатастрофа
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Бывший специалист Федерального авиационного управления США (FAA) Дэвид Суси назвал вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана, рядом с которым произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, "сложнейшим" для пилотов коммерческой авиации в США
.
"Это не только (один из) самых загруженных, но и самый сложный аэропорт... Военная и коммерческая составляющие там объединены. Есть ограничения на то, где можно летать, как нужно садиться, и есть требования того, как быстро самолеты должны прилетать и вылетать", - заявил эксперт телеканалу CNN.
Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво, в свою очередь, сообщила телеканалу, что в воздушное пространство над аэропортом Рейгана нельзя входить, не находясь под полным контролем со стороны авиадиспетчеров. По ее словам, "многое может пойти не так, если слишком много воздушных судов находятся в очень тесном воздушном пространстве". Экс-чиновник добавила, что этот аэропорт был открыт несколько десятилетий назад, и его "должны были закрыть, потому что он расположен слишком близко к городу".
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США
в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке
, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.