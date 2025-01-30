https://ria.ru/20250130/aeroport-1996266939.html

Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг

Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг - РИА Новости, 30.01.2025

Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг

Аэропорт Вашингтона, рядом с которым потерпел крушение самолет, может возобновить работу днем в четверг, заявил гендиректор управления столичных аэропортов Джек РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:31:00+03:00

2025-01-30T09:31:00+03:00

2025-01-30T09:32:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

канзас

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996265628_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85d238b404468d67cf3abdbd8ebbede8.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Аэропорт Вашингтона, рядом с которым потерпел крушение самолет, может возобновить работу днем в четверг, заявил гендиректор управления столичных аэропортов Джек Партер. "Аэропорт был закрыт как минимум до 11 часов четверга (19:00 мск), но ситуация изменчива", - заявил Партер журналистам. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

вашингтон (штат)

канзас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), канзас, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном