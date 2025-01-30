https://ria.ru/20250130/aeroport-1996266939.html
Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг
Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг - РИА Новости, 30.01.2025
Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг
Аэропорт Вашингтона, рядом с которым потерпел крушение самолет, может возобновить работу днем в четверг, заявил гендиректор управления столичных аэропортов Джек РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:31:00+03:00
2025-01-30T09:31:00+03:00
2025-01-30T09:32:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Аэропорт Вашингтона, рядом с которым потерпел крушение самолет, может возобновить работу днем в четверг, заявил гендиректор управления столичных аэропортов Джек Партер. "Аэропорт был закрыт как минимум до 11 часов четверга (19:00 мск), но ситуация изменчива", - заявил Партер журналистам. По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), канзас, сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), Канзас, США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Аэропорт в Вашингтоне может возобновить работу в четверг
Аэропорт в Вашингтоне, закрытый после ЧП с лайнером, могут открыть в четверг