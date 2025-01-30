https://ria.ru/20250130/aeroflot-1996468923.html

Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы

Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы - РИА Новости, 30.01.2025

Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы

Новый флагманский офис "Аэрофлота" откроется в центре столицы 31 января, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:35:00+03:00

2025-01-30T18:35:00+03:00

2025-01-30T18:35:00+03:00

москва

аэрофлот

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый флагманский офис "Аэрофлота" откроется в центре столицы 31 января, сообщает пресс-служба перевозчика. Новый двухуровневый офис площадью 1277 квадратных метров расположен по адресу: улица 1-ая Тверская-Ямская, дом 2 (около станции метро "Маяковская") и предназначен для обслуживания всех категорий клиентов, а также участников программы "Аэрофлот Бонус". Офис будет открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 20:30, а в воскресенье - с 09:00 до 16:00. Интерьер помещения оформлен в корпоративном стиле с использованием современных высококачественных материалов. Входная группа оборудована полноразмерными цифровыми экранами, на которых демонстрируются факты об истории и стратегии развития компании. В новом офисе клиентов встречают администраторы. Обслуживание регулируется электронной очередью, распределяющей посетителей по свободным специалистам. Предусмотрены зоны ожидания и туалетные комнаты, а также кафе и детский интерактивный уголок с элементами авиационной тематики. Первый этаж оборудован 14 окнами для обслуживания посетителей. На втором этаже располагается зона обслуживания участников элитных уровней программ.

https://ria.ru/20250122/aeroflot-1994938709.html

https://ria.ru/20250121/zarplata-1994800596.html

москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, аэрофлот