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Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы - РИА Новости, 30.01.2025
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18:35 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/aeroflot-1996468923.html
Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы
Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы - РИА Новости, 30.01.2025
Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы
Новый флагманский офис "Аэрофлота" откроется в центре столицы 31 января, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 30.01.2025
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2025-01-30T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый флагманский офис "Аэрофлота" откроется в центре столицы 31 января, сообщает пресс-служба перевозчика. Новый двухуровневый офис площадью 1277 квадратных метров расположен по адресу: улица 1-ая Тверская-Ямская, дом 2 (около станции метро "Маяковская") и предназначен для обслуживания всех категорий клиентов, а также участников программы "Аэрофлот Бонус". Офис будет открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 20:30, а в воскресенье - с 09:00 до 16:00. Интерьер помещения оформлен в корпоративном стиле с использованием современных высококачественных материалов. Входная группа оборудована полноразмерными цифровыми экранами, на которых демонстрируются факты об истории и стратегии развития компании. В новом офисе клиентов встречают администраторы. Обслуживание регулируется электронной очередью, распределяющей посетителей по свободным специалистам. Предусмотрены зоны ожидания и туалетные комнаты, а также кафе и детский интерактивный уголок с элементами авиационной тематики. Первый этаж оборудован 14 окнами для обслуживания посетителей. На втором этаже располагается зона обслуживания участников элитных уровней программ.
https://ria.ru/20250122/aeroflot-1994938709.html
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москва, аэрофлот
Москва, Аэрофлот
Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы

В столице откроется новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота"

© РИА Новости / Руслан КривобокКомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Компания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый флагманский офис "Аэрофлота" откроется в центре столицы 31 января, сообщает пресс-служба перевозчика.
Новый двухуровневый офис площадью 1277 квадратных метров расположен по адресу: улица 1-ая Тверская-Ямская, дом 2 (около станции метро "Маяковская") и предназначен для обслуживания всех категорий клиентов, а также участников программы "Аэрофлот Бонус".
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Офис будет открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 20:30, а в воскресенье - с 09:00 до 16:00.
Интерьер помещения оформлен в корпоративном стиле с использованием современных высококачественных материалов. Входная группа оборудована полноразмерными цифровыми экранами, на которых демонстрируются факты об истории и стратегии развития компании.
В новом офисе клиентов встречают администраторы. Обслуживание регулируется электронной очередью, распределяющей посетителей по свободным специалистам. Предусмотрены зоны ожидания и туалетные комнаты, а также кафе и детский интерактивный уголок с элементами авиационной тематики.
Первый этаж оборудован 14 окнами для обслуживания посетителей. На втором этаже располагается зона обслуживания участников элитных уровней программ.
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