https://ria.ru/20250130/abhazija-1996384154.html
В Абхазии заявили о готовности противостоять вмешательству в выборы
В Абхазии заявили о готовности противостоять вмешательству в выборы - РИА Новости, 30.01.2025
В Абхазии заявили о готовности противостоять вмешательству в выборы
Абхазия в координации с Россией готова действовать для предотвращения вмешательства недружественных государств в выборы президента республики, заявил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:28:00+03:00
2025-01-30T15:28:00+03:00
2025-01-30T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Абхазия в координации с Россией готова действовать для предотвращения вмешательства недружественных государств в выборы президента республики, заявил журналистам советник посольства Абхазии в РФ Кан Тания. Отвечая на вопрос РИА Новости, он обратил внимание на то, что Абхазия координирует свои действия в том числе с Россией для предотвращения вмешательства недружественных государств, список которых для республики совпадает с российским. "Мы отслеживаем ситуацию. И в случае попыток вмешательства, думаю, обязательно совместно с экспертами и специалистами из России примем в рамках законодательства решения, которые будут препятствовать их вмешательству", - сказал Тания. Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы Абхазии претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
https://ria.ru/20250106/abkhaziya-1992678354.html
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абхазия, россия, адгур ардзинба, в мире
Абхазия, Россия, Адгур Ардзинба, В мире
В Абхазии заявили о готовности противостоять вмешательству в выборы
Тания: Абхазия будет противостоять вмешательству недружественных стран в выборы