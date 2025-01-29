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Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны - РИА Новости, 29.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:22 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/zvanie-1996142624.html
Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны
Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны - РИА Новости, 29.01.2025
Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что направит депутатам предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:22:00+03:00
2025-01-29T16:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что направит депутатам предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем москвичам – участникам Великой Отечественной войны. &quot;В ближайшие дни направлю в муниципальные советы депутатов предложения о присвоении звания &quot;Почетный житель муниципального образования&quot; всем москвичам – участникам Великой Отечественной войны&quot;, - написал мэр.Также Собянин поздравил ветерана Бориса Кравцова с присвоением звания "Почетный гражданин города Москвы". Недавно Кравцову исполнилось 102 года, он является единственным в стране ныне здравствующим Героем Советского Союза, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. "В преддверии 80-летия Победы президент России Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой присвоить фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны звание почетных граждан своих регионов, городов и муниципалитетов", - напомнил Собянин.
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общество, москва, россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны

Собянин предложил дать звание "Почетный житель" всем москвичам – участникам ВОВ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что направит депутатам предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем москвичам – участникам Великой Отечественной войны.
«

"В ближайшие дни направлю в муниципальные советы депутатов предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем москвичам – участникам Великой Отечественной войны", - написал мэр.

Также Собянин поздравил ветерана Бориса Кравцова с присвоением звания "Почетный гражданин города Москвы". Недавно Кравцову исполнилось 102 года, он является единственным в стране ныне здравствующим Героем Советского Союза, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.
"В преддверии 80-летия Победы президент России Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой присвоить фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны звание почетных граждан своих регионов, городов и муниципалитетов", - напомнил Собянин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваРоссияСергей Собянин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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