https://ria.ru/20250129/zvanie-1996142624.html

Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны

Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны - РИА Новости, 29.01.2025

Собянин выступил с инициативой о живущих в Москве участниках войны

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что направит депутатам предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:22:00+03:00

2025-01-29T16:22:00+03:00

2025-01-29T16:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

россия

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что направит депутатам предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем москвичам – участникам Великой Отечественной войны. "В ближайшие дни направлю в муниципальные советы депутатов предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем москвичам – участникам Великой Отечественной войны", - написал мэр.Также Собянин поздравил ветерана Бориса Кравцова с присвоением звания "Почетный гражданин города Москвы". Недавно Кравцову исполнилось 102 года, он является единственным в стране ныне здравствующим Героем Советского Союза, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. "В преддверии 80-летия Победы президент России Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой присвоить фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны звание почетных граждан своих регионов, городов и муниципалитетов", - напомнил Собянин.

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)