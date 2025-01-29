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Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана - РИА Новости, 29.01.2025
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16:23 29.01.2025 (обновлено: 16:24 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zhurnalist-1996143017.html
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана - РИА Новости, 29.01.2025
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана
Арестованный Израилем журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) не является гражданином Ирана, он - житель Газы, заявил глава IRIB Пейман... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:23:00+03:00
2025-01-29T16:24:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Арестованный Израилем журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) не является гражданином Ирана, он - житель Газы, заявил глава IRIB Пейман Джебелли. Ранее во вторник Джебелли сообщил, что журналист IRIB задержан Израилем в секторе Газа и в настоящий момент находится в плену на израильской территории. "Он - местный журналист IRIB в Газе, был задержан несколько месяцев назад. Место его ареста известно - это произошло на оккупированных территориях. Он - местный журналист, не иранец", - передает слова Джебелли телерадиокомпания.
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в мире, израиль, иран
В мире, Израиль, Иран
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана

Глава IRIB: арестованный Израилем иранский журналист является жителем Газы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Арестованный Израилем журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) не является гражданином Ирана, он - житель Газы, заявил глава IRIB Пейман Джебелли.
Ранее во вторник Джебелли сообщил, что журналист IRIB задержан Израилем в секторе Газа и в настоящий момент находится в плену на израильской территории.
«
"Он - местный журналист IRIB в Газе, был задержан несколько месяцев назад. Место его ареста известно - это произошло на оккупированных территориях. Он - местный журналист, не иранец", - передает слова Джебелли телерадиокомпания.
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