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Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана - РИА Новости, 29.01.2025
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана
Арестованный Израилем журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) не является гражданином Ирана, он - житель Газы, заявил глава IRIB Пейман... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:23:00+03:00
2025-01-29T16:23:00+03:00
2025-01-29T16:24:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Арестованный Израилем журналист государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) не является гражданином Ирана, он - житель Газы, заявил глава IRIB Пейман Джебелли. Ранее во вторник Джебелли сообщил, что журналист IRIB задержан Израилем в секторе Газа и в настоящий момент находится в плену на израильской территории. "Он - местный журналист IRIB в Газе, был задержан несколько месяцев назад. Место его ареста известно - это произошло на оккупированных территориях. Он - местный журналист, не иранец", - передает слова Джебелли телерадиокомпания.
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в мире, израиль, иран
Арестованный Израилем журналист IRIB не является гражданином Ирана
Глава IRIB: арестованный Израилем иранский журналист является жителем Газы