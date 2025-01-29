https://ria.ru/20250129/zhestyannikov-1996118180.html
Жестянников: сделан еще один важный шаг в решении жилищных проблем вологжан
Жестянников: сделан еще один важный шаг в решении жилищных проблем вологжан - РИА Новости, 29.01.2025
Жестянников: сделан еще один важный шаг в решении жилищных проблем вологжан
В среду в ходе 43-й сессии Законодательного собрания Вологодской области (ЗСО) депутаты приняли ряд важных социальных законов, один из которых направлен на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:05:00+03:00
2025-01-29T15:05:00+03:00
2025-01-29T15:05:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В среду в ходе 43-й сессии Законодательного собрания Вологодской области (ЗСО) депутаты приняли ряд важных социальных законов, один из которых направлен на сокращение количества нуждающихся в жилье, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. Теперь застройщикам, которые безвозмездно передают в региональную или муниципальную собственность квартиры, будут предоставляться земельные участки для строительства в упрощенном порядке без проведения торгов. Объем передаваемого жилья, а также стандарты, которым должны соответствовать помещения, будут установлены правительством области. "Это нестандартный подход, который был выработан на уровне стратегических сессий и поддержан губернатором Георгием Филимоновым. Главное, что все переданные застройщиками квартиры будут предоставляться детям-сиротам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья, и по договору социального найма или в качестве служебного жилья нуждающимся гражданам", – цитирует пресс-служба слова Жестянникова. Законом предусмотрено, что квартиры могут быть в уже готовом доме. Таким образом, ускоряется реализация главной цели закона – сократить численность нуждающихся в жилье на территории Вологодской области. Также сегодня депутаты закрепили в Вологодской области новый институт наставничества для трудных подростков. Такая возможность появилась благодаря изменениям в федеральном законодательстве. Теперь комиссии по делам несовершеннолетних будут назначать наставников, следить за тем, чтобы они надлежащим образом исполняли свои обязанности, а в случае необходимости – принимали решение о замене такого куратора. "Институт наставничества в нашей области уже есть, и он успешно работает. С ребятами проводятся беседы, патриотические и спортивные мероприятия, организуется досуг. Радует, что уже есть положительные примеры, когда подростки вставали на путь исправления. Важно, чтобы каждый наставник, который работает с несовершеннолетними, добивался реальных результатов. Одно из прозвучавших предложений, чтобы и депутаты Законодательного Собрания включились в этот процесс, и личным примером показали, как это должно быть", – отметил спикер ЗСО. Кроме того, парламентарии поддержали федеральный закон, который вводит ответственность за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Напомним, по всей стране запрет вступает в силу с 1 марта, но до настоящего момента не было установлено наказание для продавцов-нарушителей. Законопроектом предлагается ввести штрафы для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. "В этом вопросе Вологодская область в очередной раз сработала на опережение. Еще в 2015 году на территории нашего региона был установлен запрет на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Радует, что с этого года такая практика распространяется на всю Российскую Федерацию", – добавила председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, ее слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250129/vologda-1996101943.html
https://ria.ru/20250128/nagrady-1995905983.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_323ea27df18e329db1ced6db7361459f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: сделан еще один важный шаг в решении жилищных проблем вологжан
Вологодские депутаты приняли закон для сокращения количества нуждающихся в жилье
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В среду в ходе 43-й сессии Законодательного собрания Вологодской области (ЗСО) депутаты приняли ряд важных социальных законов, один из которых направлен на сокращение количества нуждающихся в жилье, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников.
Теперь застройщикам, которые безвозмездно передают в региональную или муниципальную собственность квартиры, будут предоставляться земельные участки для строительства в упрощенном порядке без проведения торгов. Объем передаваемого жилья, а также стандарты, которым должны соответствовать помещения, будут установлены правительством области.
"Это нестандартный подход, который был выработан на уровне стратегических сессий и поддержан губернатором Георгием Филимоновым
. Главное, что все переданные застройщиками квартиры будут предоставляться детям-сиротам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья, и по договору социального найма или в качестве служебного жилья нуждающимся гражданам", – цитирует пресс-служба слова Жестянникова.
Законом предусмотрено, что квартиры могут быть в уже готовом доме. Таким образом, ускоряется реализация главной цели закона – сократить численность нуждающихся в жилье на территории Вологодской области
.
Также сегодня депутаты закрепили в Вологодской области новый институт наставничества для трудных подростков. Такая возможность появилась благодаря изменениям в федеральном законодательстве.
Теперь комиссии по делам несовершеннолетних будут назначать наставников, следить за тем, чтобы они надлежащим образом исполняли свои обязанности, а в случае необходимости – принимали решение о замене такого куратора.
"Институт наставничества в нашей области уже есть, и он успешно работает. С ребятами проводятся беседы, патриотические и спортивные мероприятия, организуется досуг. Радует, что уже есть положительные примеры, когда подростки вставали на путь исправления. Важно, чтобы каждый наставник, который работает с несовершеннолетними, добивался реальных результатов. Одно из прозвучавших предложений, чтобы и депутаты Законодательного Собрания включились в этот процесс, и личным примером показали, как это должно быть", – отметил спикер ЗСО.
Кроме того, парламентарии поддержали федеральный закон, который вводит ответственность за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
Напомним, по всей стране запрет вступает в силу с 1 марта, но до настоящего момента не было установлено наказание для продавцов-нарушителей. Законопроектом предлагается ввести штрафы для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
"В этом вопросе Вологодская область в очередной раз сработала на опережение. Еще в 2015 году на территории нашего региона был установлен запрет на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Радует, что с этого года такая практика распространяется на всю Российскую Федерацию", – добавила председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, ее слова приводятся в сообщении.