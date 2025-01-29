Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, заявила Жданова
Жданова: Запад разрушил механизмы контроля над оружием, оказывая помощь Киеву
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке
Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке. Архивное фото
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, поставляет Киеву высокоточное оружие, игнорируя принципы ОБСЕ, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат указала на то, что на европейском континенте уже фактически не осталось ни безопасности, ни сотрудничества.
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"Усилиями государств Запада практически полностью выбито военно-политическое направление деятельности ОБСЕ. Разрушены ключевые для евразийской и евроатлантической безопасности договорённости в сфере контроля над вооружениями. Натовцы поставляют Киеву всё более высокоточное и дальнобойное оружие, которое они сами наводят, в том числе на гражданские объекты", - сказала Жданова, выступая в среду на 1095-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене.
По ее словам, очевидно полное презрение со стороны стран Запада к основам ответственной политики в области экспортного контроля, предусмотренным Документом ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) от 2000 года, Принципами ОБСЕ, регулирующими передачу обычных вооружений (1993 г.) и ПЗРК (2008 г.).
"Отсюда понятно, почему западные государства-участники три года подряд отказываются согласовывать проведение обзорных совещаний ОБСЕ в этой области. Аналогичным образом западным "крылом" ФСОБ преданы забвению Принципы ОБСЕ, регулирующие нераспространение (от 1994 года). Уже несколько лет пост координатора председателя ФСОБ на этом тематическом направлении работы остаётся вакантным", - уточнила представитель делегации РФ.
Жданова добавила, что это и происходит в условиях, когда путём непосредственного обеспечения ракетных ударов ВСУ по территории России "государства-спонсоры киевского режима создают риски лобового военного столкновения Россия-НАТО, что означало бы прямой вооружённый конфликт ядерных держав, чреватый катастрофой".
"Особую ответственность за это несут США, Великобритания и Франция, лидеры которых, подписавшись 3 января 2022 г. под заявлением стран ядерной "пятёрки", взяли на себя обязательство избегать военной конфронтации между ядерными государствами. Российская Федерация как инициатор этого документа придерживается максимально выверенного и ответственного подхода, проявляя изрядную сдержанность, чтобы не допустить наихудшего сценария", - заключила дипломат, добавив, что одновременно Москва вынуждена "направлять Западу отрезвляющие сигналы".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.