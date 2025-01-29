https://ria.ru/20250129/zapad-1996152214.html

Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, заявила Жданова

Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, заявила Жданова - РИА Новости, 29.01.2025

Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, заявила Жданова

Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, поставляет Киеву высокоточное оружие, игнорируя принципы ОБСЕ, заявила и.о. руководителя делегации РФ на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:49:00+03:00

2025-01-29T16:49:00+03:00

2025-01-29T16:49:00+03:00

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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Запад разрушил механизмы контроля над вооружениями, поставляет Киеву высокоточное оружие, игнорируя принципы ОБСЕ, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат указала на то, что на европейском континенте уже фактически не осталось ни безопасности, ни сотрудничества. "Усилиями государств Запада практически полностью выбито военно-политическое направление деятельности ОБСЕ. Разрушены ключевые для евразийской и евроатлантической безопасности договорённости в сфере контроля над вооружениями. Натовцы поставляют Киеву всё более высокоточное и дальнобойное оружие, которое они сами наводят, в том числе на гражданские объекты", - сказала Жданова, выступая в среду на 1095-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене. По ее словам, очевидно полное презрение со стороны стран Запада к основам ответственной политики в области экспортного контроля, предусмотренным Документом ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) от 2000 года, Принципами ОБСЕ, регулирующими передачу обычных вооружений (1993 г.) и ПЗРК (2008 г.). "Отсюда понятно, почему западные государства-участники три года подряд отказываются согласовывать проведение обзорных совещаний ОБСЕ в этой области. Аналогичным образом западным "крылом" ФСОБ преданы забвению Принципы ОБСЕ, регулирующие нераспространение (от 1994 года). Уже несколько лет пост координатора председателя ФСОБ на этом тематическом направлении работы остаётся вакантным", - уточнила представитель делегации РФ. Жданова добавила, что это и происходит в условиях, когда путём непосредственного обеспечения ракетных ударов ВСУ по территории России "государства-спонсоры киевского режима создают риски лобового военного столкновения Россия-НАТО, что означало бы прямой вооружённый конфликт ядерных держав, чреватый катастрофой". "Особую ответственность за это несут США, Великобритания и Франция, лидеры которых, подписавшись 3 января 2022 г. под заявлением стран ядерной "пятёрки", взяли на себя обязательство избегать военной конфронтации между ядерными государствами. Российская Федерация как инициатор этого документа придерживается максимально выверенного и ответственного подхода, проявляя изрядную сдержанность, чтобы не допустить наихудшего сценария", - заключила дипломат, добавив, что одновременно Москва вынуждена "направлять Западу отрезвляющие сигналы". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241006/obse-1976579771.html

https://ria.ru/20250129/forum-1996118688.html

https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html

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россия, украина, киев, юлия жданова, сергей лавров, обсе, нато, вооруженные силы украины, в мире