https://ria.ru/20250129/zaharova-1996209366.html

Захарова прокомментировала слова Шольца о Маске

Захарова прокомментировала слова Шольца о Маске - РИА Новости, 29.01.2025

Захарова прокомментировала слова Шольца о Маске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в сообщении в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего "отвратительным"... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:23:00+03:00

2025-01-29T21:23:00+03:00

2025-01-29T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в сообщении в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего "отвратительным" поддержку американским предпринимателем Илоном Маском правых политиков в Европе, предложила ему начать с самоосуждения и прекратить помогать киевскому режиму. "Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всей Европе? Может, тогда идти до конца и осудить тех, кто поддерживает настоящих, я бы сказала, конченых неонацистов - киевский режим? Тогда ему надо начать с самоосуждения, прекратить военную и иную поддержку (Владимира) Зеленского и его террористической банды", - написала она в своем Telegram канале. Также Захарова обратила внимание на слова Шольца о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. "Ну и очередная манипуляция: оказывается, немцев освободила от нацизма не Красная Армия и даже не союзники по антигитлеровской коалиции, а только Америка. Не было 600 тысяч погибших за освобождение Польши и г. Освенцим красноармейцев, не было спасения советской комендатурой берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 г. Красного флага на Рейхстагом тоже не было?" - отметила она. "Все это отменяет современная германская и "натовская" историография, очерняя Красную Армию, отрицая геноцид советского народа, продолжая сегрегацию жертв нацистов. Вот поэтому первоочередная общая задача - отстаивать историческую правду", - подчеркнула Захарова. Маск ранее написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алисой Вайдель.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994504950.html

https://ria.ru/20250106/zakharova-1992684515.html

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в мире, германия, европа, россия, мария захарова, олаф шольц, илон маск, хдс/хсс