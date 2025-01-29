https://ria.ru/20250129/zaderzhanie-1996027571.html

В Приморье задержали организаторов торговли наркотиками через даркнет

В Приморье задержали организаторов торговли наркотиками через даркнет - РИА Новости, 29.01.2025

В Приморье задержали организаторов торговли наркотиками через даркнет

Полицейские в Приморье задержали трех мужчин и женщину, которые через даркнет организовали торговлю наркотиками в четырех муниципалитетах края, сообщает УМВД РФ РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:45:00+03:00

2025-01-29T03:45:00+03:00

2025-01-29T03:45:00+03:00

происшествия

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали трех мужчин и женщину, которые через даркнет организовали торговлю наркотиками в четырех муниципалитетах края, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задержали четверых граждан, подозреваемых в распространении наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. Задержаны трое жителей Владивостока 23, 25, и 27 лет и 44-летняя женщина, жительница села Раздольное", - говорится в сообщении. По данным полиции, организаторы преступного бизнеса создали интернет-магазин на торговой площадке в даркнете, через который торговали наркотиками во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и в селе Черниговка Приморского края. При обыске в квартире одного из участников группировки были изъяты амфетамины, МДМА, ЛСД, кокаин, мефедрон, а в гараже, который использовался наркоторговцами как склад и место фасовки, изъяли более 600 граммов синтетических наркотиков, весы и упаковочные материалы. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в особо крупном размере). "В настоящее время полицейскими установлена причастность фигурантов как минимум к пяти фактам сбыта наркотиков. Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных, источников приобретения наркотических средств и иных участников группы. Все подозреваемые водворены в следственный изолятор", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241230/akter-1992081485.html

https://ria.ru/20240820/presechenie-1967216761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, владивосток