https://ria.ru/20250129/zaderzhanie-1996027393.html

В Москве задержали мужчину, который хотел вступить в РДК*

В Москве задержали мужчину, который хотел вступить в РДК* - РИА Новости, 29.01.2025

В Москве задержали мужчину, который хотел вступить в РДК*

Силовики в Москве задержали мужчину, который хотел вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:43:00+03:00

2025-01-29T03:43:00+03:00

2025-01-29T03:43:00+03:00

россия

москва

харьковская область

сергей лебедев

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силовики в Москве задержали мужчину, который хотел вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения в прошлом году начал общаться в Telegram с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. "По итогу мужчина захотел вступить в "РДК"*, чтобы воевать против ВС РФ. Для этого он заполнил анкету и отправил ее представителю", - рассказал собеседник агентства. Против мужчины завели уголовное дело по статье о "приготовлении к участию в деятельности террористической организации". РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

https://ria.ru/20240828/obyski-1968877735.html

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москва

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, харьковская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия