В Москве задержали мужчину, который хотел вступить в РДК*
В Москве задержали мужчину, желавшего вступить в Русский добровольческий корпус
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Силовики в Москве задержали мужчину, который хотел вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения в прошлом году начал общаться в Telegram с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*.
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"По итогу мужчина захотел вступить в "РДК"*, чтобы воевать против ВС РФ. Для этого он заполнил анкету и отправил ее представителю", - рассказал собеседник агентства.
Против мужчины завели уголовное дело по статье о "приготовлении к участию в деятельности террористической организации".
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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