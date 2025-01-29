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Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина
Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина
Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:33:00+03:00
2025-01-29T14:33:00+03:00
2025-01-29T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том, что во главе страны находятся убийцы и бандиты, считает председатель ГД Вячеслав Володин."Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
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Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина
Володин о словах Карлсона о покушении на Путина: во главе США стоят убийцы