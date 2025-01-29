https://ria.ru/20250129/volodin-1996111275.html

Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина

Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 29.01.2025

Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина

Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:33:00+03:00

2025-01-29T14:33:00+03:00

2025-01-29T14:55:00+03:00

в мире

сша

россия

такер карлсон

владимир путин

энтони блинкен

госдума рф

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том, что во главе страны находятся убийцы и бандиты, считает председатель ГД Вячеслав Володин."Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, такер карлсон, владимир путин, энтони блинкен, госдума рф, джо байден, вячеслав володин