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Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
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14:33 29.01.2025 (обновлено: 14:55 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/volodin-1996111275.html
Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина
Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 29.01.2025
Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина
Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:33:00+03:00
2025-01-29T14:55:00+03:00
в мире
сша
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такер карлсон
владимир путин
энтони блинкен
госдума рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том, что во главе страны находятся убийцы и бандиты, считает председатель ГД Вячеслав Володин."Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
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в мире, сша, россия, такер карлсон, владимир путин, энтони блинкен, госдума рф, джо байден, вячеслав володин
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Госдума РФ, Джо Байден, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал слова Карлсона о подготовке покушения на Путина

Володин о словах Карлсона о покушении на Путина: во главе США стоят убийцы

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Возможное участие бывших госсекретаря США Энтони Блинкена и президента США Джо Байдена в обсуждении покушения на президента РФ Владимира Путина говорит о том, что во главе страны находятся убийцы и бандиты, считает председатель ГД Вячеслав Володин.
"Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина
Вчера, 06:10
 
В миреСШАРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинЭнтони БлинкенГосдума РФДжо БайденВячеслав Володин
 
 
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