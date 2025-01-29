https://ria.ru/20250129/vnukovo-1996065086.html

Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове

Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове - РИА Новости, 29.01.2025

Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове

Новый авиационно-технический центр возведут в районе Внуково, его построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:13:00+03:00

2025-01-29T11:13:00+03:00

2025-01-29T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новый авиационно-технический центр возведут в районе Внуково, его построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением Сергея Собянина для строительства важных для города объектов с 2016 года мы предоставляем инвесторам землю на особых условиях. Это позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных отраслях экономики", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что благодаря строительству данного центра на работу смогут трудоустроиться свыше 300 специалистов.Планируется, что в конце 2026 года новый авиационно-технический центр введут в эксплуатацию. Там будут обучать технический, летный и другой персонал авиакомпаний."Москва уделяет особое внимание подготовке специалистов в стратегически важных отраслях экономики, воспитывает кадры для умного производства настоящего и будущего. Инвестиции в строительство авиационно-технического центра составят более 0,5 миллиарда рублей. Площадь объекта превысит 3,4 тысячи квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, новый авиационно-технический центр возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20250124/mtsh-1995348594.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов