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Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове - РИА Новости, 29.01.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/vnukovo-1996065086.html
Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове
Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове - РИА Новости, 29.01.2025
Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове
Новый авиационно-технический центр возведут в районе Внуково, его построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:13:00+03:00
2025-01-29T11:13:00+03:00
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максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новый авиационно-технический центр возведут в районе Внуково, его построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением Сергея Собянина для строительства важных для города объектов с 2016 года мы предоставляем инвесторам землю на особых условиях. Это позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных отраслях экономики", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что благодаря строительству данного центра на работу смогут трудоустроиться свыше 300 специалистов.Планируется, что в конце 2026 года новый авиационно-технический центр введут в эксплуатацию. Там будут обучать технический, летный и другой персонал авиакомпаний."Москва уделяет особое внимание подготовке специалистов в стратегически важных отраслях экономики, воспитывает кадры для умного производства настоящего и будущего. Инвестиции в строительство авиационно-технического центра составят более 0,5 миллиарда рублей. Площадь объекта превысит 3,4 тысячи квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, новый авиационно-технический центр возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: авиационно-технический центр в рамках МаИП построят во Внукове

В столичном Внукове построят авиационно-технический центр в рамках МаИП

© Фото : Пресс-служба ДИППВ столичном Внукове построят авиационно-технический центр в рамках МаИП
В столичном Внукове построят авиационно-технический центр в рамках МаИП - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новый авиационно-технический центр возведут в районе Внуково, его построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В соответствии с распоряжением Сергея Собянина для строительства важных для города объектов с 2016 года мы предоставляем инвесторам землю на особых условиях. Это позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных отраслях экономики", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он отметил, что благодаря строительству данного центра на работу смогут трудоустроиться свыше 300 специалистов.
Планируется, что в конце 2026 года новый авиационно-технический центр введут в эксплуатацию. Там будут обучать технический, летный и другой персонал авиакомпаний.
"Москва уделяет особое внимание подготовке специалистов в стратегически важных отраслях экономики, воспитывает кадры для умного производства настоящего и будущего. Инвестиции в строительство авиационно-технического центра составят более 0,5 миллиарда рублей. Площадь объекта превысит 3,4 тысячи квадратных метров", – отметил министр правительства Москвы, руководитель московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Так, новый авиационно-технический центр возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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